Apple met à jour les directives de l’App Store dans le cadre d’un accord avec les développeurs américains

Apple a annoncé aujourd’hui avoir mis à jour ses directives d’examen de l’App Store avec trois changements clés liés aux communications en dehors de l’application, à la collecte d’informations de contact au sein d’une application et aux événements in-app présentés dans l’App Store.



Fin août, Apple a annoncé avoir conclu un règlement de 100 millions de dollars qui, en attendant l’approbation du tribunal, résoudrait un recours collectif intenté par des développeurs américains qui alléguaient qu’Apple détenait le monopole de la distribution d’applications iOS et des achats intégrés.

Dans le cadre du règlement, Apple a déclaré qu’il préciserait que les développeurs peuvent utiliser des communications, telles que le courrier électronique, pour partager des informations sur les méthodes de paiement en dehors de leur application iOS, ce qui est désormais reflété dans les directives d’examen de l’App Store mises à jour.

Plus précisément, Apple a supprimé la phrase suivante de la section 3.1.3 des directives :

Les développeurs ne peuvent pas utiliser les informations obtenues dans l’application pour cibler des utilisateurs individuels en dehors de l’application afin d’utiliser des méthodes d’achat autres que l’achat via l’application (comme envoyer à un utilisateur individuel un e-mail sur d’autres méthodes d’achat après que cette personne s’est inscrite pour un compte dans l’application ).

Deuxièmement, une nouvelle directive sous la section 5.1.1 (x) indique que les applications peuvent demander des informations de contact de base, telles qu’un nom et une adresse e-mail, tant que la demande est facultative pour l’utilisateur, les fonctionnalités et les services ne sont pas subordonnés à la fourniture de la informations, et il est conforme à toutes les autres dispositions des lignes directrices.

Troisièmement, Apple a ajouté la directive 2.3.13 pour fournir des éclaircissements sur les exigences pour les développeurs de présenter des événements in-app dans l’App Store. Les événements intégrés à l’application peuvent mettre en évidence des compétitions dans le jeu, des avant-premières de films, des expériences de diffusion en direct, des défis de remise en forme, etc., et ils commenceront à apparaître dans l’App Store sur les appareils fonctionnant sous iOS 15 et iPadOS 15 le 27 octobre. est inférieure à.

Les événements in-app sont des événements opportuns qui se produisent dans votre application. Pour présenter votre événement sur l’App Store, il doit appartenir à un type d’événement fourni dans App Store Connect. Toutes les métadonnées d’événement doivent être exactes et se rapporter à l’événement lui-même, plutôt qu’à l’application en général. Les événements doivent se produire aux heures et aux dates que vous sélectionnez dans App Store Connect, y compris sur plusieurs vitrines. Vous pouvez monétiser votre événement tant que vous suivez les règles énoncées dans la section 3 sur les affaires. Et le lien profond de votre événement doit diriger les utilisateurs vers la destination appropriée au sein de votre application. Lisez les événements intégrés à l’application pour obtenir des conseils détaillés sur les métadonnées d’événement acceptables et les liens profonds d’événement.

Les directives d’examen de l’App Store mises à jour sont disponibles sur le site Web d’Apple.