Apple met à jour les directives de l’App Store en réponse au recours collectif intenté par les développeurs

Apple annonce aujourd’hui un trio de mises à jour des directives de l’App Store visant à donner aux développeurs plus de flexibilité pour communiquer avec leurs clients. L’un des changements concerne spécifiquement le règlement d’Apple dans le cadre d’un recours collectif intenté par de petits développeurs aux États-Unis, annoncé pour la première fois en août.

En toile de fond, Apple a promis une poignée de petits changements dans l’App Store en août dans le cadre de son accord avec de petits développeurs aux États-Unis. L’un des changements les plus notables annoncés à l’époque était que les développeurs pourraient communiquer en dehors de leurs applications sur des alternatives au système d’achat intégré d’Apple.

Conformément à ce règlement, Apple indique qu’il met à jour la directive 3.1.3 pour supprimer sa précédente restriction sur l’utilisation des informations de communication client obtenues avec une application pour communiquer en dehors de l’application sur les méthodes de paiement autres que les achats intégrés. Apple affirme que cette mise à jour satisfait aux termes du règlement.

Voici le libellé de la directive 3.1.3 avant la mise à jour d’aujourd’hui (c’est nous qui soulignons) :

Les applications suivantes peuvent utiliser des méthodes d’achat autres que l’achat intégré. Les applications de cette section ne peuvent pas, au sein de l’application, encourager les utilisateurs à utiliser une méthode d’achat autre que l’achat via l’application. Les développeurs ne peuvent pas utiliser les informations obtenues dans l’application pour cibler des utilisateurs individuels en dehors de l’application afin d’utiliser des méthodes d’achat autres que l’achat via l’application (comme envoyer à un utilisateur individuel un e-mail sur d’autres méthodes d’achat après que cette personne s’est inscrite pour un compte dans l’application ). Les développeurs peuvent envoyer des communications en dehors de l’application à leur base d’utilisateurs concernant des méthodes d’achat autres que l’achat via l’application.