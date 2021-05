Apple met à jour les forums des développeurs avec de nouvelles fonctionnalités avant la WWDC 2021

L’année dernière, Apple a repensé ses forums de développeurs, où la société invite les développeurs Apple enregistrés à discuter des cadres et des API de la plateforme Apple. Les ingénieurs Apple y sont également présents. Cependant, le nouveau site Web a été critiqué pour être difficile à utiliser et trop dépouillé pour être utile…

Pour cette année, Apple vient de déployer une série de changements visant à rendre les forums de développeurs plus attrayants.

Les développeurs ont désormais la possibilité de laisser des commentaires ciblés sur les questions publiées pour ajouter des informations supplémentaires. Les forums s’étendent également au-delà du simple texte; il est maintenant possible de télécharger des images et des pièces jointes de capture d’écran avec une question postée.

Les questions peuvent désormais se voir attribuer des balises correspondant à des catégories telles que «macOS», «iOS», «beta» ou les noms de différents frameworks système. Lors de la recherche sur les forums, les utilisateurs peuvent désormais filtrer par tag et les tags tendance sont visibles sur la page d’accueil. À partir du 7 juin, Apple ajoutera des balises relatives à toutes les annonces WWDC destinées aux développeurs.

Si vous êtes particulièrement intéressé par un sujet, vous pouvez le suivre dans votre lecteur RSS, car chaque tag a désormais sa propre URL de flux RSS.

Les changements interviennent avant la conférence annuelle des développeurs d’Apple. Lundi, Apple a confirmé qu’il organiserait (virtuellement) une conférence grand public et une présentation sur l’état de l’Union des plates-formes axée sur les développeurs le 7 juin. Le reste de la semaine sera riche en sessions sur toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Il y aura également de nouveaux «pavillons» et «salons numériques» virtuels qui organisent le contenu disponible et donnent aux développeurs un meilleur accès aux ingénieurs et concepteurs Apple.

