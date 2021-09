Apple met à jour l’iPad Mini avec une refonte majeure, la puce A15 Bionic et la 5G ; l’iPad d’entrée de gamme obtient True Tone et une caméra frontale améliorée

ipad mini

Apple a lancé mardi l’iPad Mini de sixième génération avec une refonte majeure, une puce A15 Bionic, une prise en charge de la 5G et une charge USB Type-C lors de son événement “California Streaming”. Il s’agit d’un suivi du modèle de cinquième génération lancé en 2019. Parallèlement à l’iPad Mini, Apple a également lancé l’iPad de neuvième génération avec un écran True Tone, une puce A13 Bionic plus rapide et une caméra frontale améliorée de 12 MP. Alors que le nouvel iPad commence à Rs 30 900, l’iPad Mini 2021 commence à Rs 46 900.

Comme l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini, l’iPad Mini de sixième génération et l’iPad de neuvième génération arrivent également en Inde dans le premier lot aux côtés de marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Prix ​​et disponibilité des iPad Mini, iPad Inde

L’iPad Mini fait l’objet d’un rafraîchissement majeur cette année, à la fois en termes de conception et de matériel.

L’iPad Mini démarre à Rs 46 900 pour une version avec 64 Go de stockage et Wi-Fi. Une version avec 256 Go de stockage vous coûtera Rs 60 900.

Le modèle cellulaire avec 64 Go de stockage coûtera Rs 60 900. Vous pouvez également l’obtenir en configuration 256 Go pour Rs 74 900.

L’iPad et l’iPad Mini sont disponibles à la commande dès maintenant et commenceront à être expédiés à partir du 24 septembre.

iPad Mini, spécifications et fonctionnalités de l’iPad

Le nouvel iPad est doté d’une puce A13 Bionic plus rapide.

L’iPad Mini fait l’objet d’un rafraîchissement majeur cette année, à la fois en termes de conception et de matériel. Il a un corps qui rappelle en grande partie l’iPad Air de quatrième génération avec des bords plats et un Touch ID intégré dans le bouton du haut pour commencer. À 8,3 pouces, il est également légèrement plus grand. L’affichage ici est presque bord à bord. Il existe une nouvelle caméra frontale de 12 MP avec prise en charge de la nouvelle fonctionnalité Center Stage d’Apple qui, comme son nom l’indique, vous permet de rester concentré pendant FaceTime et d’autres appels vidéo tiers.

Sous le capot, l’iPad Mini possède la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13. Une surprise encore plus grande est peut-être qu’il est livré avec l’USB Type-C (même si les nouveaux iPhones restent verrouillés sur Lightning) et la connectivité 5G. Apple a ajouté la prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération, mais contrairement à l’iPad Air, l’iPad Mini n’est compatible qu’avec les claviers Bluetooth.

Quant à l’iPad, la tablette d’entrée de gamme d’Apple ressemble toujours à l’ancien modèle, c’est-à-dire qu’elle a de larges lunettes épaisses de tous les côtés et un bouton d’accueil en bas qui sert également de lecteur d’empreintes digitales. L’écran est de 10,2 pouces comme avant, bien qu’Apple ait ajouté True Tone pour la première fois à son iPad « budget ».

En parlant de mises à jour importantes, le nouvel iPad est doté d’une puce A13 Bionic plus rapide et Apple a également doublé le stockage pour le modèle de base à 64 Go (il s’agissait de 32 Go dans le dernier modèle) et a ajouté une caméra frontale améliorée de 12 MP avec Center Stage.

