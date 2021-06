Apple met à jour ses directives de l’App Store suite à l’annonce d’iOS 15

in

Apple a mis à jour aujourd’hui les directives de l’App Store à la suite de l’annonce d’iOS 15 plus tôt lors du discours d’ouverture de la WWDC 2021. Cette fois, Apple a encore renforcé les règles contre les applications à contenu pornographique, ajouté de nouveaux termes pour le marketing trompeur et s’est assuré que les cartes-cadeaux numériques ne peuvent être vendues que via le système d’achats intégrés de l’App Store.

Les directives de l’App Store fournissent les règles que les développeurs doivent suivre pour que leurs applications soient approuvées par Apple. Chaque année, Apple met à jour ses directives pour clarifier ce que les développeurs peuvent et ne peuvent pas faire pour garantir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs lors du téléchargement d’applications depuis l’App Store.

Cette année, Apple affirme que les « applications de connexion » contenant du contenu pornographique ou facilitant la prostitution seront rejetées par l’entreprise. Pour les applications qui permettent aux utilisateurs de signaler des activités criminelles, Apple ne les approuvera que s’il existe une institution locale chargée de l’application des lois.

En ce qui concerne les achats intégrés, la société souligne que les cartes-cadeaux numériques doivent être vendues exclusivement via le système d’achats intégrés de l’App Store. Seules les cartes-cadeaux physiques peuvent être vendues en dehors de l’App Store sans payer la commission de 30 % à Apple.

Apple a également étendu ses directives pour permettre aux opérateurs mobiles d’inclure enfin les abonnements de musique et de vidéo dans des forfaits de données prédéfinis afin que les développeurs puissent facilement identifier ces abonnements dans leurs applications. La société a également déclaré que “les corrections de bugs pour les problèmes de sécurité ne seront pas retardées en cas de violation des directives”.

De plus, les développeurs peuvent désormais spécifier pourquoi ils pensent qu’un rejet d’application était erroné lors de l’ouverture d’un appel :

De plus, deux mises à jour ont été apportées au formulaire de contact App Review. Si vous faites appel d’un rejet d’application, vous pouvez désormais spécifier si vous pensez que votre application a été rejetée en raison d’un traitement injuste (y compris des préjugés politiques ou autres). Et vous pouvez désormais signaler une application si vous pensez qu’elle présente un problème de confiance ou de sécurité, ou qu’elle enfreint les directives d’examen de l’App Store.

Vous pouvez consulter toutes les nouvelles directives de l’App Store sur le site Web des développeurs Apple.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :