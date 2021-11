Apple met à niveau son programme de prêt d’iPhone plus tard cette semaine

À un moment donné, il est probable que vous deviez faire réparer votre iPhone. Peut-être que vous avez cassé l’écran ou peut-être que votre iPhone a soudainement cessé de s’allumer un jour. Si Apple doit conserver votre téléphone pendant une période prolongée, l’entreprise vous prêtera un iPhone dans l’intervalle. Selon MacRumors, le téléphone de prêt d’Apple fait l’objet d’une mise à niveau. Une note interne consultée par le site Web révèle qu’Apple commencera bientôt à proposer l’iPhone XR en prêt.

Le prêt d’iPhone XR arrive dans les Apple Stores

Le mémo divulgué aurait indiqué qu’Apple commencerait à prêter des modèles d’iPhone XR le 4 novembre. Apple proposait auparavant l’iPhone 8 aux clients qui avaient besoin de réparations.

iPhone 8 Plus posé sur un tapis. Source de l’image : Zach Epstein, .

L’iPhone XR, lancé en 2018, était l’un des premiers modèles d’iPhone avec l’encoche. Son écran de 6,1 pouces est une amélioration significative par rapport à l’écran de 4,7 pouces de l’iPhone 8. L’iPhone XR dispose également d’une puce A12 Bionic plus puissante, de plus de RAM et d’une batterie beaucoup plus grosse. L’iPhone XR a également Face ID au lieu de Touch ID, qui s’est avéré encore plus sécurisé.

Comme l’explique MacRumors, si un Apple Store détermine que votre iPhone doit être envoyé par courrier à un centre de réparation Apple pour être réparé, vous pourrez emporter un iPhone XR chez vous jusqu’à ce que votre téléphone soit prêt à être récupéré. Voici quelques détails pertinents du contrat de prêt :

Vous accusez réception du téléphone de prêt répertorié ci-dessous qui, à la discrétion d’Apple, peut être neuf ou remis à neuf, et acceptez de le retourner à Apple (i) dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle Apple vous informe que votre téléphone client réparé est prêt pour le ramassage ou (ii) sur demande écrite d’Apple (chacune étant une « Date de retour »). Le téléphone de prêt vous est offert tandis que votre téléphone client répertorié sur l’autorisation de travail Genius Bar est entretenu par Apple. Apple vous renverra le téléphone client une fois le service terminé, l’appareil de prêt retourné et tous les paiements en souffrance réglés.

Le fait qu’Apple prête toujours des modèles d’iPhone 8 à ses clients est quelque peu surprenant. Le modèle le plus ancien que vous pouvez même acheter sur le site Web d’Apple est l’iPhone 11. L’iPhone SE est le seul modèle avec un design à l’ancienne actuellement disponible. Au moins, l’iPhone XR a un design plus moderne. Cela devrait être moins un ajustement pour les propriétaires d’iPhone 12 et d’iPhone 13.