Apple met en avant le nouvel objectif Ultra Wide de l’iPhone 13 avec de belles images #ShotOniPhone

Alors qu’Apple continue d’étendre la disponibilité de l’iPhone 13 dans le monde entier, la société fait également la promotion de toutes les nouvelles fonctionnalités de ses tout nouveaux téléphones. Sur Instagram, Apple a commandé quelques clichés avec l’objectif Ultra Wide de la nouvelle gamme iPhone 13.

Apple a chargé six photographes de prendre des photos à l’aide des nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Appelée « Élargissez votre perspective », cette série #ShotOniPhone apporte les différentes combinaisons que les utilisateurs peuvent créer avec l’objectif Ultra-Wide.

Apple a spécifiquement commandé des photos avec l’objectif Ultra-Wide, car il a apporté des améliorations majeures. Par exemple, de l’iPhone 12 à l’iPhone 13, le nouveau capteur d’objectif Ultra-Wide peut collecter 47% de lumière en plus dans une scène, tandis que le capteur d’objectif Ultra-Wide de l’iPhone 13 Pro peut apporter une amélioration de 92% pour les faibles environnements lumineux.

De plus, sur les modèles Pro, les utilisateurs peuvent prendre des photos à l’aide de la fonction de photographie macro, qui vous permet de vous rapprocher jusqu’à 2 centimètres d’un sujet pour prendre une photo.

Avec les images, Apple met en évidence les avantages de Smart HDR 4, une plus grande ouverture ainsi que le champ de vision de 120 ° qui ajoute plus de contenu à une seule prise de vue. Depuis qu’il a introduit les objectifs Ultra Wide avec l’iPhone 11, Apple l’a amélioré chaque année. L’iPhone 13 comprend une plus grande ouverture qui améliore les scènes de faible luminosité et rend également la distorsion naturelle de l’objectif moins perceptible.

Pour ce travail, Apple a mandaté les photographes Zerb Mellish, Cody Cobb, Jake Michaels, Jason Nocito, Ryan Caruthers et Julien James. Vous pouvez vérifier toutes les images ci-dessous.

N’oubliez pas non plus de consulter Instagram d’Apple pour plus de photos mettant en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 13. Voulez-vous savoir comment il se compare aux modèles précédents et s’il vaut la peine d’être acheté? N’oubliez pas de consulter notre avis sur l’iPhone 13 Pro ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :