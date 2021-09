Apple met en avant les fonctionnalités supplémentaires d’iOS 15, telles que la commutation de numéro de téléphone double SIM dans les conversations iMessage

Apple a récemment mis à jour sa page de fonctionnalités iOS 15 pour mettre en évidence des informations supplémentaires sur la mise à jour logicielle avant sa sortie imminente.



En plus de révéler que la prise en charge de Find My network pour AirPods Pro et AirPods Max a été retardée jusqu’à “plus tard cet automne”, Apple a déclaré qu’iOS 15 permet aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre les numéros de téléphone au milieu d’une conversation iMessage sur un iPhone avec double SIM prise en charge, y compris l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone XR et les versions plus récentes.

Les mises à jour régionales de la page incluent l’ajout du japonais dans la liste des nouvelles langues de contrôle vocal et l’ajout de Singapour pour les pays avec des cartes de la qualité de l’air dans l’application Météo sur iOS 15. Apple a également révélé qu’iOS 15 dispose d’un nouveau système SF arabe. police, et en Inde, les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 10 de leurs applications de paiement UPI les plus récemment utilisées lorsqu’ils scannent les codes QR UPI à l’aide de l’application Appareil photo pour les paiements marchands.

En ce qui concerne l’application Maps, Apple a supprimé le libellé de la page des fonctionnalités d’iOS 15 indiquant que l’application passerait à une perspective 3D au niveau de la route à l’approche d’un échangeur complexe. Il n’est pas tout à fait clair si la fonctionnalité a été abandonnée.

Apple a qualifié iCloud Private Relay de fonctionnalité bêta le mois dernier, et la page des fonctionnalités d’iOS 15 indique désormais que lors de l’utilisation de Private Relay, certains sites Web peuvent rencontrer des problèmes, tels que l’affichage de contenu pour la mauvaise région ou la nécessité d’étapes supplémentaires pour se connecter. Cela reflète petits caractères ajoutés à la section Relais privé iCloud de l’application Paramètres sur iPhone.

iOS 15 sortira demain après plus de trois mois de tests bêta. La mise à jour logicielle est compatible avec les mêmes iPhones qu’iOS 14, y compris les appareils plus anciens comme l’iPhone SE et l’iPhone 6s d’origine.

