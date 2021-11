Apple met en avant l’exclusivité Apple Arcade ‘Disney Melee Mania’ et partage le teaser ‘Fraggle Rock: Back to the Rock’

Apple a annoncé aujourd’hui que « Disney Melee Mania », un nouveau jeu mettant en vedette des personnages emblématiques de Disney et Pixar, arrivera bientôt en exclusivité sur Apple Arcade.



Développé par Mighty Bear Games, Disney Melee Mania rassemble un grand nombre de personnages Disney et Pixar pour se battre dans une arène virtuelle. Les personnages de « Wreck-It Ralph », « Frozen », « The Incredibles », « Toy Story » et d’autres s’affrontent dans des matchs à trois contre trois alors qu’ils rivalisent pour devenir les champions de Disney, dans le tout premier Disney jeu du genre. Plus de personnages seront ajoutés régulièrement, chacun avec son propre ensemble de mouvements et de produits cosmétiques à débloquer.

Apple a également mis en avant d’autres jeux à venir sur ‌Apple Arcade‌, tels que « LEGO Star Wars: Castaways » et « NBA 2K22 Arcade Edition ».

De plus, Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour la série originale Apple TV+ « Fraggle Rock: Back to the Rock ».

Tous les épisodes originaux de Fraggle Rock TV sont devenus disponibles en streaming sur ‌‌Apple TV+‌‌ en mai 2020 en vue du lancement du redémarrage, qui devrait arriver le 21 janvier 2022.

