Apple met en boîte la production de l’iPhone 12 Mini plus tôt que prévu

TL;DR

Selon un rapport, Apple a discrètement mis en boîte la production de l’iPhone 12 Mini. Le produit phare compact n’aurait apparemment pas atteint ses objectifs de vente, contrairement à ses trois frères et sœurs. Le rapport note qu’Apple se concentrera uniquement sur ses trois variantes à succès de l’iPhone 12 avant les débuts de l’iPhone 12S.

La série iPhone 12 a été un énorme succès pour Apple, mais cela ne signifie pas que chaque appareil de la gamme connaît le même succès. Selon un nouveau rapport de TrendForce (h/t XDA), la société a silencieusement mis en conserve la production de l’iPhone 12 Mini.

Le cabinet d’études taïwanais affirme que la Mini “a subi des performances de vente décevantes par rapport aux autres modèles” de la gamme. En conséquence, Apple a tué la production du téléphone pour stimuler les ventes des trois modèles dominants d’iPhone 12.

L’iPhone 12 Mini a de nombreux atouts, en particulier son matériel phare dans une coque compacte, poche et abordable. Bien qu’il manque une charge rapide, une batterie plus grande et un affichage à taux de rafraîchissement élevé, il reste l’un des seuls smartphones compacts phares disponibles.

Bien sûr, il existe désormais des concurrents Android, du Sony Xperia 5 II de 6,1 pouces au Asus Zenfone 8 de 5,9 pouces. Cependant, les deux sont considérablement plus grands que le Mini de 5,4 pouces. Donc, de façon réaliste, si vous voulez un petit smartphone phare, l’iPhone 12 Mini est la seule option.

Aurons-nous un iPhone 12S Mini ?

Bien sûr, la résiliation anticipée de l’iPhone 12 Mini par Apple met en doute un futur suivi.

TrendForce suggère que la gamme supposée de l’iPhone 12S de fin d’année comportera des encoches plus petites et des optimisations générales, mais pas de refonte complète. Cependant, rien n’indique qu’un modèle Mini fait partie de ses plans. On ne sait pas non plus si un iPhone 13 Mini est ou sera sur les cartes.

Alors que certains lecteurs d’Android Authority entretiennent toujours l’idée de smartphones compacts et même de modèles Mini tels que Samsung et OnePlus. Mais la disparition de l’iPhone 12 Mini suggère que les grands smartphones – du moins les grands iPhones – restent rois.

