Apple met en demeure l’usine indienne du fournisseur Foxconn après des manifestations

Apple a déclaré avoir placé en probation l’usine de son assembleur d’iPhone Foxconn dans le sud de l’Inde après que les deux sociétés ont découvert que certains dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondaient pas aux normes requises.

Apple n’a pas précisé ce que signifiait être en probation. Lorsqu’il a placé l’usine du sud de l’Inde d’un autre fournisseur, Wistron Corp, en probation après des troubles l’année dernière, il a déclaré qu’il n’accorderait pas de nouvelles affaires à l’entreprise taïwanaise tant qu’il n’aurait pas réglé la façon dont les travailleurs étaient traités.

La dernière action fait suite aux manifestations qui ont éclaté plus tôt ce mois-ci après que plus de 250 femmes qui travaillent à l’usine Foxconn de la ville de Sriperumbudur, près de la ville méridionale de Chennai, et vivent dans l’un des dortoirs, ont dû être soignées pour de la nourriture. empoisonnement.

L’usine, qui emploie quelque 17 000 personnes, a été fermée le 18 décembre. Apple et Foxconn n’ont pas précisé quand ils s’attendaient à sa réouverture.

Un porte-parole de Foxconn a déclaré mercredi qu’il restructurait son équipe de direction locale, prenait des mesures immédiates pour améliorer les installations et a ajouté que tous les employés continueraient à être payés pendant qu’il apporterait les améliorations nécessaires pour redémarrer les opérations.

Plus de 150 employés de l’usine ont été hospitalisés pour intoxication alimentaire, avait rapporté . le 18 décembre.

Un porte-parole d’Apple a déclaré mercredi avoir dépêché des auditeurs indépendants pour évaluer les conditions dans les dortoirs « à la suite des récentes préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les conditions d’hébergement à Foxconn Sriperumbudur ».

Apple a déclaré avoir découvert que certains dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondaient pas à ses exigences et qu’il travaillait avec le fournisseur pour garantir un ensemble complet de mesures correctives, ajoutant qu’il veillera à ce que ses normes strictes soient réunis avant la réouverture de l’établissement.

Plus tôt cette semaine, . avait rapporté que Foxconn ainsi que 11 de ses sous-traitants, y compris ceux qui fournissent de la nourriture et des installations de vie, avaient été convoqués pour une réunion avec le gouvernement de l’État et que des responsables avaient demandé à Foxconn d’examiner les services fournis aux travailleurs, notamment alimentation de secours dans les auberges, nourriture et eau.

L’impact sur Apple de la fermeture de l’usine, qui fabrique des modèles d’iPhone 12 et a commencé la production d’essai de l’iPhone 13, devrait être minime, selon les analystes. Mais l’usine est stratégique à long terme alors qu’Apple tente de réduire sa dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement chinoise au milieu des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

