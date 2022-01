Apple met en évidence les services en 2021 et récapitule les fonctionnalités à venir telles que les identifiants sur iPhone

Apple a souligné aujourd’hui la croissance et l’expansion continues de ses services en 2021, notamment l’App Store, Apple Music, Apple Maps, Apple Pay, Apple News, Apple Podcasts, Apple Fitness+, Apple TV+, Apple Arcade, etc.



« Le portefeuille de services de classe mondiale d’Apple s’est avéré essentiel en 2021, alors que les gens du monde entier cherchaient de nouveaux moyens de se divertir, d’être informés, connectés et inspirés », a déclaré Eddy Cue, directeur des services d’Apple, ajoutant qu’Apple comptait plus de 745 millions d’abonnements payants actifs dans son services, y compris les abonnements intégrés via l’App Store.

Quelques détails notables partagés par Apple :

Les développeurs vendant des biens et services numériques ont gagné plus de 260 milliards de dollars depuis le lancement de l’App Store en 2008, établissant un nouveau record de revenus annuels. Le chiffre s’élevait à plus de 200 milliards de dollars il y a un an. Les clients de l’App Store ont dépensé plus que jamais entre le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An en 2021, avec une croissance à deux chiffres par rapport à la même période il y a un an. Apple n’a pas divulgué de montant en dollars précis. Les clients ont utilisé 30 millions de billets numériques dans l’application Wallet pour des jeux sportifs, des concerts et d’autres événements aux États-Unis et au Canada en 2021. Apple TV+ a reçu 763 nominations et 190 victoires depuis son lancement.

Apple a également réitéré les fonctionnalités à venir suivantes :

Les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch pourront ajouter leur permis de conduire ou leur identifiant d’État à l’application Wallet dans les États américains participants plus tard cette année. Le site Web d’Apple indique que la fonctionnalité sera disponible au début de 2022. Apple Music prévoit de lancer une application dédiée à la musique classique plus tard cette année après avoir acquis le service de musique classique Primephonic l’année dernière. Apple Maps 3D sera disponible à Montréal, Toronto et Vancouver plus tard cette année.

Le communiqué de presse complet a été publié dans la salle de presse Apple et constitue une lecture intéressante pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les services Apple.

