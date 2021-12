Apple met en probation une usine d’iPhone en Inde

Foxconn, l’un des principaux partenaires d’assemblage d’Apple pour les iPhones et autres produits, a beaucoup de travail à faire. L’entreprise a récemment fermé son usine dans le sud de l’Inde. Les employés temporaires y ont protesté contre leurs conditions de vie. Maintenant, Apple a mis l’usine indienne d’iPhone en probation jusqu’à ce que Foxconn résolve les problèmes.

Conditions de vie et qualité des aliments inférieures aux normes

Les travailleurs temporaires de l’usine située juste à l’extérieur de Chennai, en Inde, ont organisé une manifestation le 18 décembre. Les employés temporaires, principalement des femmes, ont évoqué les mauvaises conditions de vie et la qualité de la nourriture. La manifestation est intervenue après qu’un certain nombre de cas d’intoxication alimentaire dans l’usine ont conduit à des hospitalisations.

Le gouvernement de l’État du Tamil Nadu a déclaré que l’usine reprendrait ses activités le 26 décembre. Selon Bloomberg, Foxconn s’est engagé à améliorer les conditions de travail et de vie des employés. L’assembleur a promis d’agrandir les surfaces habitables de l’usine indienne d’iPhone. Il modernisera également les installations de baignade et fournira de l’eau potable. Allant plus loin, Foxconn a accepté d’agrandir l’usine et d’embaucher plus de travailleurs.

Une entreprise en proie à des problèmes similaires

Foxconn a eu un certain nombre de problèmes de main-d’œuvre dans le passé. Plus particulièrement, l’entreprise taïwanaise a subi une vague de suicides dans ses usines chinoises en 2010. Des centaines de milliers de travailleurs migrants ont été confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles sous la direction des usines.

En réponse aux manifestations à Chennai, Apple a envoyé une équipe d’auditeurs indépendants pour évaluer les conditions de vie et de travail dans l’usine indienne d’iPhone. Un porte-parole d’Apple a déclaré que l’usine ne répondait pas aux normes des entreprises basées à Cupertino.

Nous avons constaté que certains des dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences et nous travaillons avec le fournisseur pour garantir qu’un ensemble complet de mesures correctives est rapidement mis en œuvre.

Pendant le temps d’arrêt prolongé, Foxconn continuera à payer tous les employés de l’usine. Elle restructure son équipe et ses systèmes de gestion locaux, et apporte les améliorations promises aux conditions de vie et de travail.

L’usine de Chennai restera en probation jusqu’à ce qu’Apple soit convaincu que Foxconn a respecté ses normes. L’assembleur n’a pas précisé quand il envisage de rouvrir l’usine.