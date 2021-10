Apple met fin au programme de réparation de la carte logique de l’iPhone 8 qui a commencé en 2018

Samedi 2 octobre 2021 05h28 PDT par Sami Fathi

Apple a mis fin aujourd’hui à un programme qui offrait aux clients dont les modèles d’iPhone 8 pourraient être défectueux une réparation gratuite de leur carte mère, ce qui, dans certains cas, provoquait le redémarrage et l’arrêt de l’appareil.



Le programme a été officiellement lancé en août 2018 et ciblait un “très faible pourcentage” d’appareils ‌iPhone‌ 8 qui pouvaient avoir une carte logique défectueuse. Selon Apple, à l’époque, les modèles concernés étaient vendus entre septembre 2017 et mars 2018 en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, à Macao, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. L’‌iPhone‌ 8 Plus ne faisait pas partie du programme, et Apple avait a précédemment invité les clients à consulter son site Web d’assistance pour vérifier s’ils étaient éligibles à une réparation gratuite.

Maintenant, le programme est officiellement terminé et Apple l’a supprimé de sa liste de programmes de réparation sur son site Web. Le programme a duré plus de trois ans et, bien qu’il soit terminé, les clients rencontrant toujours des problèmes avec leur ‌iPhone‌ 8 doivent toujours contacter le support Apple car ils peuvent toujours être disposés à aider.

