Apple met l’usine Foxconn en Inde en probation à la suite de manifestations

Apple a mis l’usine de Foxconn près de Chennai, dans le sud de l’Inde, en probation suite à la découverte de conditions de vie inférieures aux normes et de manifestations de travailleurs (via Bloomberg).



L’usine de Sriperumbudur, qui assemblait les modèles d’iPhone 12 avant la suspension des opérations, a été fermée jusqu’à ce que les « améliorations nécessaires » aient été apportées. Un porte-parole d’Apple a déclaré à Bloomberg :

Suite aux récentes inquiétudes concernant la sécurité alimentaire et les conditions d’hébergement à Foxconn Sriperumbudur, nous avons envoyé des auditeurs indépendants. Nous avons constaté que certains des dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences et nous travaillons avec le fournisseur pour garantir qu’un ensemble complet de mesures correctives est rapidement mis en œuvre.

Plus tôt ce mois-ci, Foxconn a fermé l’usine après des protestations contre 150 employés admis à l’hôpital pour intoxication alimentaire. Apple dit maintenant que l’installation de Sriperumbudur restera en probation jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que ses normes ont été suffisamment respectées.

Foxconn s’est excusé dans un communiqué, déclarant qu’il était « très désolé pour le problème rencontré par nos employés » et qu’il « prend des mesures immédiates pour améliorer les installations et les services que nous fournissons ». Le fabricant prévoit de restructurer son équipe de direction en Inde et continuera de payer tous les employés pendant la période d’arrêt.

Une déclaration du gouvernement local a ajouté que les améliorations comprendront l’agrandissement des zones de vie, des installations de bain améliorées et l’eau potable disponible. Foxconn n’a pas précisé quand il envisageait de rouvrir l’usine.

La probation de Sriperumbudur est la deuxième suspension d’Apple en Inde en un an. En décembre 2020, les travailleurs d’une usine de Wistron en Inde ont saccagé l’usine pour des salaires impayés, ce qui a conduit Apple à mettre l’usine en probation. Suite à des améliorations, l’installation a repris la production en mars 2021.

La suspension de Wistron a retardé la poussée de fabrication d’Apple en Inde, où elle s’est engagée à investir 1 milliard de dollars tandis que la société cherche à diversifier ses chaînes d’approvisionnement mondiales. Apple prévoyait de commencer la production de l’iPhone 13 dans l’usine de Sriperumbudur en février, mais le statut de ces plans n’est désormais pas clair.

Histoires populaires

Apple se préparerait pour les iPhones sans emplacement pour carte SIM d’ici septembre 2022 [Updated]

Plus tôt cette semaine, une rumeur du site Web brésilien Blog do iPhone a affirmé que les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient ne pas avoir d’emplacement pour carte SIM physique dans au moins certains pays et régions, mais le changement pourrait se produire encore plus tôt. Image: iFixit Un informateur anonyme a informé MacRumors qu’Apple avait conseillé aux principaux opérateurs américains de se préparer au lancement des smartphones eSIM uniquement d’ici septembre 2022. Le…

Quoi acheter avec la carte-cadeau Apple que vous avez déballée

Les cartes-cadeaux Apple sont toujours un cadeau populaire pour Noël et autres jours fériés. Si vous en avez déballé un cette année, nous avons dressé une liste de 23 façons de le dépenser, avec toutes les idées d’achats à moins de 100 $ aux États-Unis. Gardez à l’esprit qu’Apple proposait auparavant deux cartes-cadeaux distinctes, dont une carte-cadeau Apple Store pour les produits en magasin et une carte-cadeau iTunes pour…

Apple apporte son silicium personnalisé à un appareil inattendu

Apple envisage d’apporter ses puces de silicium personnalisées au Pro Display XDR, a suggéré un rapport récent. Le leaker connu sous le nom de « Dylandkt », qui a des antécédents pour la plupart précis avec des rumeurs liées à Apple, a récemment affirmé que LG développait un panneau d’affichage de 32 pouces pour un nouveau Pro Display XDR doté d’une puce de silicium Apple non spécifiée. Les SoC en silicium personnalisés d’Apple, tels que les S7, A15…

Certains ingénieurs Apple ont récompensé jusqu’à 180 000 $ en bonus d’actions pour les inciter à rester

Apple fournit des primes d’actions à certains ingénieurs afin de les empêcher de passer à des entreprises comme Meta, rapporte Bloomberg. La semaine dernière, des ingénieurs sélectionnés dans les domaines de la conception, du matériel, des logiciels et des opérations de silicium ont été informés qu’ils recevraient un bonus en actions de 50 000 $ à 180 000 $, ce qui, selon Bloomberg, est « inhabituel et important ». La plupart des ingénieurs ont reçu des actions d’une valeur de 80 000 $ à…

Apple proposera un AirTag en édition limitée dans le cadre de la promotion du Nouvel An japonais

Pour célébrer le Nouvel An japonais, Apple a dévoilé une promotion de deux jours qui offrira aux clients au Japon une carte-cadeau Apple gratuite d’une valeur maximale de 24 000 à l’achat d’un produit Apple éligible les 2 et 3 janvier. En plus de une carte-cadeau, Apple a déclaré que les 20 000 premiers clients au Japon qui achètent un nouvel iPhone 12, iPhone 12 mini ou iPhone SE pendant la promotion…