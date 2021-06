Apple mettra le micrologiciel bêta des AirPods Pro à la disposition des développeurs

in

Apple prévoit de donner aux développeurs l’accès au micrologiciel bêta pour AirPods Pro avant de le publier à l’avenir.

Apple a annoncé le changement pour les développeurs sur la page de téléchargement des versions bêta d’iOS, iPadOS, etc. Apple a déclaré que les versions bêta du micrologiciel AirPods Pro permettront le développement de certaines fonctionnalités iOS et macOS telles que l’amplification de la conversation et la réduction du bruit ambiant.

“La version préliminaire du micrologiciel AirPods Pro pour les membres du programme pour développeurs Apple sera disponible à une date ultérieure”, indique le site Web. “Cela permettra le développement de fonctionnalités sur iOS et macOS pour les AirPods, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, notamment l’amplification de la conversation (formation de faisceaux) et la réduction du bruit ambiant (suppresseur de bruit).”

Apple publie occasionnellement des mises à jour du micrologiciel pour sa gamme d’accessoires AirPods. Cependant, il n’y a aucun moyen de forcer de manière fiable une mise à jour manuelle du micrologiciel pour les AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max. Au lieu de cela, ces accessoires sont mis à jour automatiquement lorsqu’ils sont connectés à l’alimentation et à un appareil couplé à proximité.

À l’heure actuelle, on ne sait pas comment Apple fournira ces versions bêta du micrologiciel AirPods.

Vraisemblablement, Apple téléchargera la version bêta du micrologiciel pour que les développeurs l’installent sur leur propre matériel lorsqu’il y aura une nouvelle mise à jour à tester. Le changement peut aider Apple à identifier les problèmes avec les mises à jour du micrologiciel avant qu’ils ne soient diffusés au grand public.

C’est parce que les mises à jour du micrologiciel ont l’habitude de gimper les AirPod. En janvier 2020, Apple a publié la mise à jour du firmware 2C54 qui a réduit les capacités de suppression active du bruit des AirPods Pro. Cette mise à jour du firmware a apporté une meilleure cohérence de la réponse en fréquence et une meilleure précision des basses.

Comment vérifier la version du micrologiciel des AirPods

Curieux de savoir sur quelle version du firmware vous utilisez pour vos AirPods ou AirPods Pro ? Il est facile de trouver cette information.

Appuyez sur l’icône “Paramètres” sur votre iPhone. Appuyez sur “Général” pour ouvrir les bons paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur “À propos”. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez “AirPods de VOTRE NOM”.

Appuyez sur le paramètre AirPods Pro pour afficher diverses informations à leur sujet. Cela inclut la version du firmware et la version du matériel. Puisqu’il n’existe aucun moyen officiel de mettre à jour les AirPod vers un nouveau micrologiciel, c’est le seul moyen de vérifier si vous disposez d’une nouvelle mise à jour.

Peut-être que la prise en charge par Apple des versions bêta du micrologiciel pour les développeurs inclura une méthode manuelle de mise à jour. Je ne retiendrais pas votre souffle cependant, Apple semble préférer le système de mises à jour « transparent ». Ce système n’est cependant pas aussi transparent lorsque les mises à jour réduisent les fonctionnalités.