Apple mise sur la photographie avec iPad

Pour Heather Kelly

. – C’est le sujet le plus controversé depuis que les gens ont commencé à filmer des vidéos en mode portrait. Les tablettes doivent-elles être utilisées comme caméras ?

Sortir une tablette pour prendre une photo est une pratique qui, qu’on le veuille ou non, devient de plus en plus populaire. Autrefois détenue par des pères qui ne craignaient pas d’embarrasser leurs enfants, la photographie sur tablette est devenue si courante qu’Apple a ajouté de sérieuses fonctionnalités d’appareil photo à son nouvel iPad.

Pourquoi, alors qu’ils ont très probablement un smartphone avec un meilleur appareil photo, les gens utilisent-ils des tablettes pour prendre des photos et des vidéos ?

“Je pense que les gens ont l’air un peu idiots en faisant ça, mais je peux comprendre pourquoi”, a déclaré Amit Gupta, fondateur de Photojojo.com. “C’est comme le plus grand spectateur au monde.”

Les caméras traditionnelles ont de petits viseurs qui, lorsque vous les regardez, remplissent toute votre vision d’une scène. Les écrans des smartphones sont délicats en comparaison. Quelqu’un qui a du mal à voir l’écran d’un téléphone, en particulier lorsqu’il tient l’appareil avec les bras tendus, peut profiter de l’état réel supplémentaire d’une tablette.

L’édition est également beaucoup plus facile sur une tablette. Sur un smartphone, la post-production est généralement limitée à quelques paramètres et à un filtre Instagram, mais une tablette est suffisamment grande pour être une toile décente pour l’édition.

Le site de Gupta est un magasin populaire d’accessoires de photographie mobile. Depuis la sortie de l’iPad, le nombre de personnes achetant des outils de photographie spécifiques aux tablettes, tels que l’iOgrapher iPad Video Rig, a augmenté.

Pour les critiques, une meilleure vue ne suffit pas à justifier le retrait d’une tablette au lieu d’un vrai téléphone ou d’un appareil photo. Mis à part la qualité de l’appareil photo, il y a plusieurs raisons à la stigmatisation contre la photographie sur tablette ; y compris ce que le photographe et instructeur personnel Steve Simon appelle “le facteur maladroit”.

Tenir un grand rectangle plat pour prendre une photo est une chose étrange. Le cadre lisse et mince est conçu pour être tenu à deux mains ou posé à plat, et non au-dessus de votre tête lorsque vous tapez pour focaliser un tir. La lumière qui rebondit sur le grand écran lumineux peut créer un éblouissement malheureux, surtout à l’extérieur.

La forme et la taille peuvent également avoir un impact sur la photographie finale. Les appareils photo ont un effet sur vos sujets. Une personne agira différemment devant une grande installation DLSR professionnelle par rapport à un smartphone ou une tablette.

“En tant que photographe de rue où garder un profil bas est très utile pour capturer des moments réels, utiliser une grande tablette est le contraire de prudent”, a déclaré Simon, qui donne un cours sur la photographie de rue. invasif et agressif en tenant ce gros appareil devant quoi que ce soit ou qui que ce soit qu’il photographie.”

Il n’y a pas que la personne que vous photographiez qui pourrait être rebutée. Des événements tels que des concerts se transforment déjà en une mer ennuyeuse de smartphones tenus en l’air. La seule chose pire est la personne qui tient une tablette, bloquant la vue des autres.

Les premiers photographes de tablettes ne se soucient manifestement pas de ce que pensent les autres ou des limites du matériel. La mise à jour d’Apple signifie que la pratique pourrait être adoptée par plus de personnes et créer des associations négatives.

Rappelez-vous, au début, il y avait aussi une résistance avec la photographie sur smartphone, mais cela a décollé parce que les gens avaient toujours leurs appareils dans leurs poches et le partage était instantané. Les photos n’étaient pas de grande qualité mais utiliser un téléphone était pratique et, “le meilleur appareil photo est celui avec vous”, c’est devenu un cri de ralliement.

L’appareil photo principal de l’iPad 2 est désormais en concurrence avec l’iPhone 6. Il dispose d’un capteur de huit mégapixels et de diverses fonctionnalités de l’appareil photo que l’on ne trouvait auparavant que sur les iPhones, notamment la vidéo en accéléré, le ralenti et le mode rafale. Apple affirme que l’écran de son nouvel iPad Air a été repensé et doté d’un revêtement antireflet pour réduire les reflets de plus de moitié.

À l’intérieur, il y a un processeur graphique plus puissant, ce qui fait de la tablette un excellent outil d’édition. Le nombre d’applications de retouche photo et vidéo pour iPad continue de croître : Apple a présenté la nouvelle application Pixelmator iPad lors de son événement de presse, l’utilisant pour retirer une antilope d’une scène désertique.

Il existe encore de nombreuses raisons valables de ne pas utiliser une tablette comme appareil photo, mais les puces d’appareil photo mises à jour de l’iPad en éliminent certaines. L’augmentation de la gamme de tailles pour les appareils mobiles contribue également à brouiller la frontière entre les téléphones et les tablettes.

“Il va y avoir moins de stigmatisation parce que tout le monde porte ces plus gros téléphones”, a déclaré Gupta. “Ça va devenir un peu plus facile de justifier le retrait de l’iPad.”