Apple modifie l’intitulé du poste d’Eddy Cue pour mettre l’accent sur l’attention croissante portée aux services

Apple a apporté un changement mineur mais notable au titre du poste de cadre vétéran Eddy Cue. Cue a rejoint Apple en 1989 et a longtemps occupé le poste de vice-président principal des logiciels et services Internet de la société, mais ce titre a été modifié pour souligner l’intérêt toujours croissant d’Apple pour les services.

D’après une récente modification apportée à la page Web Leadership d’Apple, le titre d’Eddy Cue est désormais : Senior Vice President of Services. « Logiciel Internet », plus, apparemment.

Apple a également apporté des modifications à la description de poste de Cue pour mettre l’accent sur son attention sur des choses comme Apple Music et Apple TV +, plutôt que sur des plates-formes plus anciennes telles qu’iTunes.

Original:

Eddy supervise les principaux magasins de contenu d’Apple, y compris l’iTunes Store et Apple Music, ainsi qu’Apple Pay, Maps, Search Ads, les services iCloud innovants d’Apple et les applications de productivité et de créativité d’Apple. Eddy dirige également l’équipe nouvellement créée responsable du développement de tous les aspects de la programmation vidéo mondiale d’Apple. L’équipe d’Eddy a d’excellents antécédents en matière de création et de renforcement de services en ligne pour répondre et dépasser les attentes élevées des clients d’Apple.

Nouvelle mise à jour:

Eddy supervise la gamme complète des services Apple, notamment Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, l’application Apple TV et Apple TV+, ainsi qu’Apple Pay, Apple Card, Maps, Search Ads, les services iCloud d’Apple et la productivité et la créativité d’Apple. applications. L’équipe d’Eddy a d’excellents antécédents dans la création et le renforcement de services de classe mondiale qui répondent et dépassent les attentes élevées des clients d’Apple, et offrent aux créateurs et aux conteurs l’opportunité d’apporter leurs visions créatives aux gens du monde entier.

Un profil de The Information en 2018 a mis plus en lumière les domaines d’intérêt croissants de Cue chez Apple. Tandis que son profil, contesté par certains, le décrivait comme un leader respecté, mais débordé au point qu’il s’endort parfois en réunion.

Cue aurait joué un rôle déterminant dans la poussée croissante d’Apple vers les services, travaillant en étroite collaboration sur les lancements de plates-formes comme Apple Music et Apple TV+. Cue travaille en étroite collaboration avec Jamie Ehrlicht et Zack Van Amburg pour diriger TV+ et est régulièrement vu aux côtés de Tim Cook lors de la conférence de presse annuelle de Sun Valley chaque année.

Nous avons contacté Apple pour savoir s’il y a autre chose à cela que le changement de titre, et nous ne manquerons pas de mettre à jour si nous avons des nouvelles.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :