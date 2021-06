Apple modifie son hashflag WWDC sur Twitter, poursuivant le thème iMessage au milieu des rumeurs de nouvelles fonctionnalités de messagerie iOS 15

Apple a mis à jour le hashflag utilisé pour la WWDC 2021. Lorsque le tag a été mis en ligne la semaine dernière, il montrait la réaction de tapback « pouce levé ». Mais maintenant, il a été remplacé par le tapback d’accentuation avec le symbole du point d’exclamation …

Apple s’est fortement appuyé sur l’iconographie de Messages pour ses illustrations de la WWDC cette année. Des bulles bleues d’iMessage apparaissent fréquemment dans la publicité de la WWDC, ainsi qu’un retour à l’effet de message animé « Envoyé avec des lasers ».

Bien qu’il ne faille jamais lire de trop près les images promotionnelles d’Apple, l’utilisation récurrente des actifs iMessages correspond aux attentes du moulin à rumeurs.

Les hashflags Twitter correspondent aux réactions Tapback disponibles dans l’application Messages

Jusqu’à présent, Apple a changé le hashflag du pouce vers le point d’exclamation. Il est probable que cela changera à nouveau pour la réaction cardiaque, car Apple a déjà montré le tapback cardiaque dans d’autres supports promotionnels de la WWDC.

Vendredi, Joanna Stern du Wall Street Journal a déclaré que de grandes mises à jour allaient être apportées à Safari, Health, Maps et iMessage dans le cadre d’iOS 15. Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré qu’Apple déployait de nouvelles fonctionnalités de messagerie alors qu’il tentait d’intégrer iMessage. concurrence plus étroite avec d’autres services de chat et de réseaux sociaux comme WhatsApp.

