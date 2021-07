Apple montre comment prendre de superbes photos en mode nuit avec iPhone

in

Dans le cadre de ses sessions Today at Apple, Apple a proposé du contenu pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de l’appareil photo de l’iPhone. Cette fois, la société a partagé sur sa chaîne YouTube une nouvelle vidéo montrant comment prendre et éditer de superbes photos en mode nuit à l’aide de l’iPhone et de l’application iOS Photos.

La vidéo de 8 minutes présente la photographe Maria Lax ainsi que Landon, un créatif chez Apple Grand Central à New York. Ensemble, ils explorent tout le potentiel de la fonction Mode nuit, disponible sur les modèles iPhone 11 et iPhone 12.

Au cours de la vidéo, Lax et Landon expliquent qu’un bon moyen de prendre de superbes photos de nuit est de trouver une source de lumière qui peut rendre la photo plus intéressante. Ils montrent également comment vous pouvez utiliser des objets simples comme du plastique coloré et des mailles pour ajouter des effets réels à vos photos.

Il existe également des astuces pour éditer des photos prises avec le mode nuit. Les experts suggèrent que les utilisateurs peuvent explorer la rotation et le recadrage des photos pour leur donner un aspect différent, ou même augmenter le contraste et la saturation pour obtenir une apparence plus éclatante.

Apple souligne que même si vous n’avez pas besoin de matériel supplémentaire, un trépied (qu’Apple recommande un JOBY TelePod Mobile) et une Apple Watch (à utiliser comme télécommande d’obturateur) peuvent être utiles pour obtenir de meilleures photos.

Vous pouvez regarder la vidéo complète “Aujourd’hui chez Apple” ci-dessous :

