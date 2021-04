Apple Music a-t-il plus d’abonnés payants que Spotify?

Apple a révélé hier qu’il comptait 660 millions d’abonnés dans tous les services, ce qui a incité certains à se demander si Apple Music avait une base d’abonnés plus importante que Spotify et ses 158 millions d’utilisateurs premium.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a dévoilé le total des abonnés – qui reflète un gain trimestriel de plus de 40 millions de comptes – lors d’un appel aux résultats qui a suivi la publication du rapport financier Q1 2021 de son entreprise.

L’entreprise, dont le siège est à Cupertino, a généré un montant stupéfiant de 89,58 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2021, en hausse de plus de 50% par rapport à 58,31 milliards de dollars au cours de la même période en 2020.

Dans le total du premier trimestre 2021, 72,68 milliards de dollars proviennent des ventes de produits (contre 44,97 milliards de dollars au premier trimestre 2020), tandis que les 16,90 milliards de dollars restants proviennent des services, contre 13,35 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2020.

En ventilant les revenus totaux par région – ce qui fournit des informations révélatrices à la fois en termes de ventes de produits et d’abonnements à Apple Music et à d’autres services – Apple a réalisé 34,31 milliards de dollars auprès des consommateurs des Amériques au premier trimestre 2021 (25,47 milliards de dollars au premier trimestre 2020).

De plus, 22,26 milliards de dollars provenaient d’Europe (14,29 milliards de dollars au T1 2020), 17,73 milliards de dollars provenaient de la Grande Chine (9,46 milliards de dollars au T1 2020), 7,74 milliards de dollars du Japon (5,21 milliards de dollars) et 7,54 milliards de dollars du reste de l’Asie-Pacifique (3,89 dollars). milliard).

Concernant l’amélioration de l’abonnement susmentionnée, le CFO Luca Maestri a précisé: «Au cours du trimestre de mars, nous avons ajouté plus de 40 millions d’abonnements payants séquentiellement, et nous avons maintenant atteint plus de 660 millions d’abonnements payants à travers les services de notre plate-forme.»

Cependant, le natif de Rome, en Italie, âgé de 57 ans, n’a pas précisé le nombre exact d’abonnés de chaque service Apple (Apple Music, Apple Fitness +, Apple Arcade et Apple TV + parmi eux). Mais étant donné le nombre substantiel d’abonnés dans toutes ces offres, il est possible qu’Apple Music ait surpassé Spotify sur le front de l’abonnement.

Cela dit, il convient de mentionner que la dernière fois qu’Apple a divulgué publiquement les chiffres des abonnés Apple Music semble être en juin 2019, lorsque le vice-président directeur des logiciels et services Internet Eddy Cue a indiqué que la plate-forme de streaming musical avait attiré 60 millions d’utilisateurs.

De plus, l’annonce précédente de l’abonnement à Apple Music est arrivée en janvier 2019, lorsque le service vieux de six ans a craqué 50 millions d’abonnés. En calculant sur la base de ce taux de croissance – environ 2,5 millions de nouveaux utilisateurs par mois, hors les mois où les benchmarks ont été annoncés – Apple Music aurait gagné 52,5 millions d’abonnés, pour un total de 112,5 millions d’utilisateurs.

Bien sûr, si Apple Music a en fait presque doublé la taille de sa base d’abonnés, on ne sait pas pourquoi Apple n’a pas encore annoncé autant. Il va sans dire que les gains importants de la société dans le domaine des services pourraient avoir eu un impact majeur sur les plates-formes autres qu’Apple Music.

Mais étant donné les augmentations considérables de la consommation que les sociétés de divertissement par abonnement ont enregistrées l’année dernière – Spotify a gagné six millions d’utilisateurs payants au troisième trimestre 2020 et 11 millions supplémentaires au quatrième trimestre – il va de soi qu’Apple Music a également connu une croissance matérielle. S’appuyant sur ce point, Apple Music s’est étendu à 52 pays supplémentaires, dont le Maroc et le Cameroun, il y a environ un an.

Les hauts responsables de Spotify ont relayé dans le rapport sur les résultats de leur entreprise qu’ils s’attendaient à ce que la plate-forme basée à Stockholm ait entre 366 millions et 373 millions d’UAM à la fin du deuxième trimestre 2021, ainsi que 162-166 millions d’abonnés premium.