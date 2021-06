Apple Music active l’audio spatial et sans perte

in

Mise à jour : 8 juin 2021 (00h38 HE): Apple Music a désormais activé le streaming sans perte et les fonctionnalités audio spatiales annoncées précédemment. Vous pourrez désormais profiter des nouvelles chansons sélectionnées en qualité sans perte si vous disposez de la dernière version d’iOS, d’iPad OS et de macOS.

Vous aurez besoin d’un DAC externe pour un streaming haute résolution sans perte.

Si vous voyez toujours les fonctionnalités d’Apple Music, vous devrez peut-être attendre un peu car il s’agit d’une mise à jour côté serveur d’Apple qui ne vous est peut-être pas encore parvenue.

Vous pouvez lire l’article original ci-dessous pour en savoir plus sur le streaming sans perte et l’audio spatial sur Apple Music.

Article original : 17 mai 2021 (10 h 38 HE): Il existe de nombreux services de streaming musical. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Jusqu’à présent, l’avantage de la plate-forme de streaming musical Tidal était son offre d’audio sans perte, qui permet une fidélité supérieure à celle offerte par MP3, AAC ou d’autres formats compressés.

Cependant, Apple vient de jeter une clé dans les travaux en annonçant que le support sans perte d’Apple Music arrivera en juin 2021. La société a également révélé que ses abonnés auront accès au support audio spatial via le format Dolby Atmos.

Ces deux nouveaux avantages sont offerts sans frais supplémentaires pour l’utilisateur. Apple Music continuera à coûter 9,99 $ par mois pour les abonnés actuels et nouveaux.

Audio sans perte Apple Music

Lorsque les musiciens enregistrent leur musique en studio, les bandes maîtresses ont une certaine fidélité. Cette fidélité est réduite lors de la conversion au format CD. Ensuite, cette fidélité est encore réduite lorsqu’elle est compressée dans des formats numériques, qu’il s’agisse de MP3, AAC ou autres. Chaque fois que la fidélité est réduite, la qualité audio diminue, ce qui empêche les auditeurs de vraiment ressentir la musique telle que l’artiste l’a enregistrée.

L’audio sans perte résout ce problème. Cependant, le compromis est que la taille des fichiers augmente considérablement. C’est pourquoi Apple oblige les utilisateurs à choisir d’utiliser les formats sans perte Apple Music. Il y aura des versions sans perte disponibles pour plus de 75 millions de chansons sur la plate-forme.

Dans votre application Apple Music, vous devrez accéder à Paramètres > Musique > Qualité audio. Une fois là-bas, vous aurez plusieurs choix. Vous devrez choisir un format pour les trois méthodes de diffusion en continu (Wi-Fi, cellulaire et téléchargement) :

16 bits à 44,1 kHz (qualité CD ; fonctionne sur la plupart des appareils) 24 bits à 48 kHz (jouable en natif sur les appareils Apple et bien d’autres) 24 bits à 192 kHz (nécessite un DAC)

De toute évidence, à mesure que vous augmentez la taille du fichier des fichiers à la résolution la plus élevée, assurez-vous d’en tenir compte lors de vos sélections.

Audio spatial Apple Music via Dolby Atmos

L’audio spatial – parfois appelé audio 360 – imite une expérience de son surround de haute qualité dans vos écouteurs. Dans un enregistrement musical, la batterie peut « se sentir » comme si elle était juste devant vous, tandis que la guitare et la basse pourraient être sur les côtés. S’il s’agit d’un enregistrement en direct, le rugissement de la foule pourrait être derrière vous.

Pour obtenir un son spatialisé, les pistes doivent être mixées dans ce format. En tant que tel, toutes les chansons du catalogue Apple Music n’auront pas une option spatiale. Cependant, si vous essayez de lire une piste sur un matériel pris en charge, la version spatiale sera lue automatiquement. Pour mémoire, les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1 le prendront en charge. Les dernières versions des iPhones, iPads et Mac prendront également en charge l’audio spatial via les haut-parleurs intégrés.

Contrairement à l’audio sans perte Apple Music, vous n’avez pas besoin de vous y inscrire. Le service choisira automatiquement la piste appropriée pour votre matériel.

Apple ne dit pas combien de pistes spatiales se trouvent sur Apple Music. Cependant, il existe une liste de lecture qui vous indiquera certaines pistes que vous pouvez consulter.