Apple Music ajoute le streaming sans perte à l’ensemble du catalogue sans frais supplémentaires, prise en charge de Spatial Audio avec Dolby Atmos

Apple Music a officiellement annoncé qu’il apportait des options de qualité musicale sans perte à l’ensemble de son catalogue sans frais supplémentaires, à partir de juin. Apple affirme que la qualité sans perte sera disponible pour plus de 75 millions de pistes dans la bibliothèque Apple Music.

Il lance également la prise en charge de la musique Spatial Audio avec des chansons créées en Dolby Atmos. Les utilisateurs pourront écouter certains albums avec un espace sonore 3D immersif sur les écouteurs AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats avec une puce H1 ou W1. Apple dit que des milliers de chansons Dolby Atmos seront mises en ligne en juin.

Apple dit qu’il s’associe à des artistes tels que Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves et plus encore pour le lancement initial de Dolby Atmos sur Apple Music.

Apple dit qu’il ajoutera “ constamment ” de nouvelles pistes Dolby Atmos et comportera de nouveaux ajouts avec des listes de lecture spéciales.

Actuellement, «Spatial Audio» nécessite soit des AirPods Pro, soit des AirPods Max. Apple dit que les pistes Dolby Atmos seront diffusées sur n’importe quel casque AirPods ou Beats avec une puce W1 / H1, nous devrons donc attendre et voir à quel point l’effet 3D est bon sur tous les différents types d’écouteurs.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, les albums prenant en charge l’audio spatial seront marqués d’un nouveau logo Dolby Atmos. L’audio sans perte utilise le format ALAC. Vous pouvez choisir d’écouter en mode sans perte en allant dans Paramètres -> Musique -> Qualité audio et en sélectionnant Lossless ou Hi-Resolution Lossless.

Les formats sans perte consomment une bande passante beaucoup plus élevée pour la diffusion en continu et Apple a donc explicitement opté pour la fonctionnalité. Il est également actuellement difficile de savoir si les AirPod seuls sont assez bons pour entendre la différence de qualité sonore. Cela peut nécessiter des écouteurs filaires plus professionnels et spécialisés pour vraiment profiter; au minimum, Hi-Res Lossless nécessitera un DAC externe.

Apple Music lancera les nouvelles fonctionnalités audio sans perte et spatiales en juin, probablement parallèlement à la sortie d’iOS 14.6.

