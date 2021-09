Apple Music ajoute plus de mixes DJ, en tapant sur Shazam pour que les artistes soient payés

in

Crédit photo : Auguras Pipiras

Apple Music apporte des mix DJ sur sa plate-forme – et tout le monde est payé grâce à Shazam.

Trier nos royalties pour les mix DJ est un cauchemar. Il peut y avoir des centaines de détenteurs de droits sur un mix entre le DJ, l’artiste original, les labels, ou même le festival ou le lieu. Aujourd’hui, Apple affirme avoir travaillé avec des labels majeurs et indépendants pour développer un système permettant de payer les titulaires de droits sur un mix. La solution s’appuie sur la technologie Shazam pour s’assurer que chaque titulaire de droits est identifié et payé.

Apple affirme que le nouvel outil permet à son service de streaming de rémunérer les créateurs individuels dans n’importe quel mix DJ, même les artistes qui ont enregistré des morceaux échantillonnés. C’est le premier service de streaming majeur à garantir que les mix DJ peuvent être diffusés en continu et que tous les artistes impliqués sont rémunérés.

Apple dit que cela donnera aux mixes DJ une durée de conservation plus longue, car ils seront disponibles pour diffuser comme des albums. Des milliers de mix DJ sont déjà disponibles sur Apple Music. Mais le service de streaming en ajoute toujours plus. Le nouvel outil optimisé par Shazam aidera les mix DJ à apparaître plus fréquemment sur Apple Music.

Depuis le 10 septembre, l’archive DJ-Kicks de !K7 est désormais disponible en streaming. Le label indique que 14 de ces éditions sont sur le marché depuis plus de 15 ans. Les performances de Tomorrowland d’Alesso, Charlotte de Witte, David Guetta, Diplo, Major Lazer, Martin Garrix, The Chainsmokers, Tiësto et bien d’autres sont également indisponibles auparavant mais destinées à Apple Music.

Mixmag ouvre son coffre-fort et la plate-forme de diffusion en direct Cercle aura un hub dédié sur Apple Music où les utilisateurs pourront diffuser des mixages archivés et des performances en direct.

Apple s’efforce de faire de son service le choix par défaut pour ceux qui aiment les mix DJ.

Apple a commencé à travailler avec Dubset en 2016 pour apporter des mix DJ sur la plate-forme. Dubset a utilisé une base de données de clips Gracenote pour identifier et attribuer des droits aux pistes approuvées pour la diffusion en continu sur Apple Music.

Ce système permettait aux artistes originaux d’interdire l’utilisation de leurs chansons dans des mixages, ainsi que de limiter la quantité de piste pouvant être mixée. La nouvelle configuration d’Apple basée sur Shazam compare toutes les parties du mix à l’ensemble de la bibliothèque Apple Music de 75 millions de chansons.

Apple prévoit de donner aux DJ des pages d’artistes, s’ils n’en ont pas déjà une pour la musique originale. Il se concentre sur l’apport de plus de mixes DJ sur la plate-forme, mais le système basé sur Shazam pourrait également être utilisé pour les remixes hip-hop.