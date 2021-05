Apple Music apportera Dolby Atmos et de la musique sans perte à partir du mois prochain

18/05/2021 à 14:24 CEST

Après les indices que nous avons vus dans le code bêta d’iOS 14.6 et dans Apple Music pour Android, la société a a officiellement annoncé la mise en œuvre de l’audio spatial avec Dolby Atmos et Streaming Lossless, c’est-à-dire sans compression et sans perte de fidélité. Après toutes les rumeurs et canulars qui ont été répandus, ces deux options de lecture de musique arriveront enfin de service de streaming de très haute qualité. La meilleure partie est que Les abonnés Apple Music auront accès aux deux sans frais.

Les AirPods Max d’Apple ont été équipés de la technologie audio spatiale, mais les écouteurs ne fonctionnent bien qu’avec iPhone, iPad ou Mac, et il n’y a pas beaucoup de contenu pris en charge. Avec l’ajout de Dolby Atmos à Apple Music, vous aurez l’option immersive d’écouter de la musique, comme c’est déjà le cas avec Tilda HiFi et Amazon Music HD. Ces deux services utilisent déjà Dolby Atmos Music, Apple veut donc rattraper ces entreprises et Spotify.

Apple a promis que le contenu avec Dolby Atmos sera facile à trouver sur les listes de lecture et figurera badges distinctifs pour que nous puissions les trouver facilement. De plus, il travaille avec des artistes et des maisons de disques qui ont du matériel existant dans ce format.