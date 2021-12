Apple Music arrive dans cinq nouveaux pays sur Google Nest

Apple Music est désormais disponible sur Google Nest dans cinq autres pays, à savoir l’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique et la Corée du Sud.

Le document d’assistance d’Apple à ce sujet indique désormais :

Apple Music sur un haut-parleur ou un écran Google Nest est disponible uniquement en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Mexique, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Comme vous pouvez vous y attendre, cette fonctionnalité permet aux clients Apple Music de lire des chansons à l’aide d’un haut-parleur ou d’un écran Google Nest, et nécessite un abonnement Apple Music ainsi qu’un iPhone, iPad ou appareil Android lié à Google Home et un compte Google connecté à cet appareil Nest .

Cette semaine, il est apparu que le plan vocal d’Apple Music uniquement Siri arrivait sur iOS 15 dans la mise à jour .2 qui a été publiée en version bêta cette semaine.

Le niveau d’abonnement permettra aux utilisateurs de jouer n’importe quelle chanson sur Apple Music en utilisant uniquement Siri, et vous pouvez même vous inscrire au service en utilisant Siri. D’Apple :

Les utilisateurs peuvent s’abonner au forfait Apple Music Voice via Siri en disant « Dis Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou en s’inscrivant via l’application Apple Music. Une fois abonnés au forfait Apple Music Voice, les utilisateurs peuvent demander que la musique soit lue sur tous leurs appareils compatibles Siri, y compris HomePod mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple, et lors de l’utilisation de CarPlay.