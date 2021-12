Apple Music arrive sur les enceintes Nest dans plus de pays

Maintenant disponible dans un total de 10 paramètres régionaux

L’une des principales raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être vous procurer une enceinte Nest, ou tout autre type d’enceinte intelligente, est la possibilité d’écouter de la musique sans avoir à utiliser votre téléphone. Grâce à la puissance de Google Assistant, les enceintes Nest peuvent facilement lire de la musique à partir de services tels que Spotify et YouTube Music. Et il n’y a pas si longtemps, Apple Music a également rejoint cette liste. Jusqu’à présent, cependant, le service n’était pris en charge que dans une poignée de pays, mais la liste s’allonge aujourd’hui.

Google a annoncé qu’Apple Music est désormais disponible sur sa gamme d’enceintes intelligentes au Canada, en Australie, en Inde, en Corée du Sud et au Mexique. Ces pays rejoignent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon, et bien que la liste ne fasse que passer de 5 à 10, il est toujours bon de la voir faire son chemin vers plus de personnes dans le monde, d’autant plus qu’elle a été disponible depuis plus d’un an maintenant. Les appareils compatibles incluent Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub et Nest Hub Max.

Pour commencer à utiliser Apple Music sur votre appareil, connectez votre compte à l’application Google Home. Et une fois tout cela terminé, vous pouvez facilement lire votre liste de lecture, votre artiste ou n’importe quelle station Apple Music Radio en streaming en direct les succès et les classiques d’aujourd’hui sur n’importe quel appareil connecté. Pour une expérience plus fluide, vous pouvez également le définir comme service de musique par défaut dans l’application Home.

Si vous vivez dans un pays nouvellement pris en charge et que le support Apple Music ne s’affiche pas encore pour vous, assurez-vous que votre application Google Home est entièrement à jour. Cela peut prendre quelques jours pour apparaître pour tout le monde.

