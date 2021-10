Apple Music arrive-t-il sur les consoles de jeu ? – Surfaces d’applications PS5

Apple Music semble arriver sur les consoles de jeux. Des images de l’application sur PS5 apparaissent sur les réseaux sociaux.

Le site Web d’Apple a également été mis à jour pour inclure une référence aux « consoles de jeux ». Cette mise à jour intervient moins d’une semaine après que la mise à jour PS5 a été repérée et publiée sur les réseaux sociaux. L’application n’était pas téléchargeable, mais une invite entre Spotify et Apple Music peut être vue.

Alors, quelles consoles de jeux prendront en charge Apple Music ? Ce n’est pas clair à ce stade, mais il est probable que la PS5 et la Xbox Series X|S seront les cibles principales. Apple TV est déjà disponible sur les consoles d’ancienne génération comme la PS4 et la Xbox One, elles peuvent donc également être incluses.

À quoi ressemblera Apple Music sur consoles ?

L’interface grand format pour Apple Music sur Apple TV et les téléviseurs intelligents se traduira probablement par la version console de jeu. Ce qui n’est pas clair, c’est si Apple Music prendra en charge le streaming en arrière-plan comme l’application Spotify. Actuellement, les joueurs peuvent mettre leurs morceaux Spotify préférés et écouter tout en jouant à des jeux avec l’audio des deux sources.

La diffusion en arrière-plan permet aux joueurs de démarrer une liste de lecture Spotify, puis un jeu, et de continuer à faire les deux. Si Apple Music ne prend pas en charge le streaming en arrière-plan au lancement, c’est presque mort sur ces consoles.

De nombreux joueurs conservent leurs abonnements Spotify pour écouter de la musique sans publicité sur leur console. Apple Music deviendrait le deuxième service de streaming musical avec une application, ce qui pourrait convertir certains joueurs déjà intégrés à l’écosystème iOS.

Apple Music et Spotify sur les consoles de jeux peuvent ouvrir la porte à d’autres services de streaming musical.

YouTube est le seul autre service à proposer une application facilement disponible sur les consoles. Mais vous ne pouvez pas écouter de la musique sur l’application YouTube et continuer à jouer à vos jeux préférés. Si Amazon Music Unlimited, YouTube Music, Deezer et d’autres concurrents commencent à lancer des applications de console, alors Spotify n’est plus le service de streaming musical dominant pour ceux qui aiment jouer à des jeux.

Nous en verrons davantage à mesure que le monde de la technologie et l’industrie de la musique continueront de s’entrelacer. C’est pourquoi Apple Music n’est plus exclusif aux appareils Apple uniquement – ​​les utilisateurs d’Android sont désormais les bienvenus. Les consoles de jeu rejoindront bientôt le troupeau d’appareils Apple Music disponibles.