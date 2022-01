Apple Music Boss admet que la plupart des gens ne peuvent pas entendre la différence sans perte

Crédit photo : Dan Counsell

Apple Music a salué l’audio sans perte comme un pas en avant dans l’expérience d’écoute musicale – mais l’exécutif d’Apple, Eddy Cue, n’est pas d’accord.

Cue est vice-président principal des logiciels et services Internet d’Apple et directeur d’Apple Music. Dans une récente interview avec Billboard, Cue dit qu’il ne pense pas que les gens puissent faire la différence entre l’audio en streaming sans perte et compressé.

« La réalité du sans perte est la suivante : si vous prenez 100 personnes et que vous prenez une chanson stéréo en mode sans perte et que vous prenez une chanson compressée dans Apple Music, je ne sais pas si c’est 99 ou 98 [people that] ne peut pas faire la différence », dit Cue.

« Pour la différence de lossless, nos oreilles ne sont pas si bonnes. Oui, il y a un ensemble de personnes qui ont ces oreilles incroyables, et c’est une partie de cela. Il y a l’autre élément, c’est-à-dire avez-vous le niveau d’équipement qui peut vraiment faire la différence ? Cela nécessite un équipement stéréo de très, très haute qualité.

« Ce que vous trouvez, c’est que pour quelqu’un qui est un vrai connaisseur, par exemple classique, il peut être capable de faire la différence sans perte. Je ne peux pas le dire personnellement – ​​je fais des tests à l’aveugle tout le temps avec l’équipe – je ne peux pas le dire. »

Le propre équipement audio d’Apple, les AirPods et les AirPods Max, utilisent le codec AAC standard via Bluetooth. Il s’agit d’un codec avec perte pour le streaming sans fil, mais même câblé, vous n’obtenez pas un véritable « audio sans perte ».

C’est parce que les AirPods Max utilisent un convertisseur analogique-numérique (ADC) pour convertir l’audio analogique du câble 3,5 mm en un format numérique avant de le transmettre aux pilotes audio réels. Le signal est en cours de retraitement et ne correspond plus à la source.

Le résultat est un son très proche du fichier sans perte, mais Apple ne l’appellera pas ainsi car le fichier a été retraité. L’écoute de « haute résolution sans perte » nécessite toujours un DAC externe, quel que soit l’équipement que vous prévoyez d’utiliser pour diffuser de la musique.