Apple Music célébrera 300 épisodes de l’émission de radio d’Elton John

Apple Music fêtera 300 épisodes et 6 ans de L’heure de la fusée d’Elton John, l’une des émissions de radio les plus anciennes diffusées sur la radio Apple Music, avec une célébration de plusieurs jours avec des interviews spéciales et une programmation sur Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music TV, menant à l’épisode marquant.

Zane Lowe lancera les choses avec une interview approfondie avec Elton ce jeudi 15 juillet à 10h PT sur Apple Music 1. Les deux reviendront sur Rocket Hour et attendront avec impatience ce qui va arriver.

“La Rocket Hour d’Elton John a été une expérience musicale vraiment révolutionnaire”, a déclaré Zane Lowe, co-responsable des relations avec les artistes et animateur radio d’Apple Music. « Tous ceux qui connaissent Elton savent à quel point il est dévoué aux artistes et à la nouvelle musique. L’entendre en parler est tellement inspirant car il parle de l’expérience de sa carrière légendaire, mais sans perdre ce sentiment d’être un fan. Cette étape touche vraiment mon cœur, félicitations mon ami !

Invités spéciaux – dont Andrew Watt, Arlo Parks, Chad Smith, Channel Tres, le mari d’Elton David Furnish, Dua Lipa, Mike Kerr de Royal Blood, Sam Fender, SG Lewis, et Rina Sawayama – appelleront ou partageront des mémos vocaux pendant l’interview de Zane pour participer à la célébration.

Dans le cadre des festivités, Apple Music 1 accueillera Rocket Day et reprendra plusieurs des épisodes préférés d’Elton de Rocket Hour menant au grand 300e épisode, qui mettra en vedette des invités Yola, The Weather Station et Jake Wesley Rogers. Mettre en lumière le nouveau talent qu’Elton John s’est toujours fait un devoir de défendre – de Teyana Taylor à Channel Tres, Lorde et Billie Eilish — La programmation rétrospective de Rocket Day comprendra des émissions spéciales Rocket Hour’s Dance, Soul ou Disco, et des épisodes co-animés par Brandi Carlile, Q-Tip, et plus encore.

