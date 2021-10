Apple Music commence à déployer de nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité, voici comment les trouver

Lors de l’événement spécial « Unleashed » de lundi, Apple a annoncé qu’Apple Music gagnerait des centaines de toutes nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité. Comme l’ont remarqué pour la première fois les gens de MacStories, ces nouvelles listes de lecture sont maintenant en cours de déploiement et il y en a plus de 250 parmi lesquelles choisir.

Les nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité ont été créées par l’équipe éditoriale d’Apple Music et sont disponibles pour tous les abonnés Apple Music. Apple a expliqué lundi :

Apple Music ajoute également des centaines de nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité créées par les experts en rédaction d’Apple Music et entièrement optimisées uniquement pour la voix. Les abonnés peuvent demander à Siri de « Jouer la liste de lecture du dîner », « Jouer quelque chose de cool » ou même « Jouer plus comme ça » pour une expérience musicale vraiment personnalisée. Ces nouvelles listes de lecture sont disponibles pour tous les abonnés de n’importe quel forfait Apple Music – et rendent l’utilisation d’Apple Music, avec Siri, encore meilleure.

Chaque liste de lecture utilise une pochette animée personnalisée basée sur des dessins au trait, mais Apple ne fournit notamment pas de directeur central pour trouver toutes les listes de lecture au même endroit. Au lieu de cela, MacStories a fouillé dans Apple Music pour trouver les plus de 250 listes de lecture conçues chacune pour « s’adapter à une humeur ou à une activité ».

Heureusement, MacStories a mis en place un «guide de compression» avec des liens vers toutes les différentes listes de lecture. Encore une fois, il y a plus de 250 options ici.

Vous ne trouverez pas de répertoire des nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité dans l’application Musique, et il n’y a pas de filtre qui peut être appliqué pour voir l’ensemble de la collection, nous avons donc établi une liste de liens massive de toutes les listes de lecture que nous avons pu à trouver jusqu’à présent, organisés en catégories.

MacStories a également créé un raccourci personnalisé que vous pouvez exécuter pour voir une liste de toutes les humeurs et activités disponibles.

Apple a également annoncé lundi un nouveau plan Apple Music Voice, qui coûtera 5 $ par mois et permettra aux utilisateurs d’accéder au catalogue Apple Music exclusivement via Siri. Le forfait voix d’Apple Music sera disponible plus tard cet automne dans 17 pays différents.

Que pensez-vous des mises à jour d’Apple Music cette semaine ? Prévoyez-vous d’utiliser l’une des listes de lecture d’ambiance et d’activité ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :