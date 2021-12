Apple Music : Comment utiliser le visualiseur

Si vous utilisez Apple Music sur votre Mac, vous souhaiterez peut-être activer le visualiseur au lieu d’afficher l’application. Vous pouvez le faire de différentes manières.

Utiliser le visualiseur de musique Apple

Pour l’allumer et l’éteindre, appuyez sur CMD+T. Vous pouvez également aller dans Fenêtre > Visualiseur pour ce faire. Lorsqu’il est en cours d’exécution, appuyez sur le bouton vert dans le coin supérieur gauche pour le faire passer en plein écran. Appuyez sur Échap pour quitter le mode plein écran. Appuyer sur le X rouge dans le coin supérieur gauche ferme également la fenêtre du visualiseur.

Pour basculer entre le visualiseur actuel et le visualiseur moderne, accédez à Fenêtre > Paramètres du visualiseur.

