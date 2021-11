Apple Music conclut un accord avec Tencent Music et propose désormais un nouveau catalogue de chansons chinoises

Apple Music ajoute encore plus de chansons à son catalogue de millions de chansons alors que Tencent Music Entertainment Group a annoncé un partenariat pour distribuer du contenu chinois via la propre plate-forme de streaming d’Apple.

Dans un communiqué, TME a déclaré que « les maisons de disques et les artistes qui font partie de TME Music Cloud peuvent désormais distribuer leur musique dans le monde entier via Apple Music ».

Apporter le contenu musical premium de TME des labels et créateurs chinois aux utilisateurs d’Apple Music dans le monde entier permettra aux mélomanes d’explorer la culture et les genres musicaux uniques de la Chine, améliorant encore la découverte mondiale de la musique chinoise et aidant au développement international des musiciens chinois.

Avec cela, les utilisateurs peuvent s’attendre à encore plus de chansons en Dolby Atmos et Lossless, et TME apporte « un grand volume de nouvelle musique de haute qualité en collaboration avec des partenaires de l’industrie ». Sans citer de chiffres, Tencent Music Entertainment Group affirme que la société attire « des centaines de milliers de musiciens chinois dans l’espoir de réaliser leurs rêves musicaux grâce à la plate-forme TME ».

Ce n’est pas la première fois qu’Apple conclut un accord pour intégrer davantage un genre unique à son catalogue. Par exemple, récemment, la société a acheté le service Primephonic pour renforcer son offre de musique classique dans Apple Music. La société a annoncé en août :

Apple a annoncé aujourd’hui avoir acquis Primephonic, le célèbre service de streaming de musique classique qui offre une expérience d’écoute exceptionnelle avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour un son classique de qualité supérieure, des recommandations d’experts triées sur le volet et de nombreux détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements.

En dehors de cela, les utilisateurs pourront également profiter de tous ces nouveaux compositeurs chinois avec l’Apple Music Voice Plan, un abonnement moins cher qui devrait être lancé dans quelques pays d’ici la fin de cette année. Avec Voice Plan, les utilisateurs paieront 5 $ par mois et utiliseront Siri pour demander leurs chansons et listes de lecture préférées.

Il vous manquait des chansons chinoises sur Apple Music ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous si vos artistes préférés ont maintenant été ajoutés à la plate-forme d’Apple.

