Apple Music déploie désormais des chansons Spatial Audio et Lossless pour les abonnés

Plus tôt dans la journée, Apple a annoncé lors de la WWDC 2021 qu’Apple Music Lossless et la fonction Spatial Audio seraient mis à la disposition de tous les utilisateurs dès aujourd’hui. Maintenant, la société déploie enfin ces fonctionnalités pour les abonnés Apple Music.

Apple a annoncé des chansons Spatial Audio et Lossless pour Apple Music en mai, mais les deux fonctionnalités n’avaient pas encore été publiées pour les utilisateurs. Lors de l’événement d’ouverture de la WWDC 2021, la société a confirmé que les utilisateurs obtiendraient ces mises à jour Apple Music aujourd’hui, bien qu’elle n’ait mentionné aucune heure précise.

Heureusement, comme la journée n’est pas encore terminée, il semble qu’il soit encore temps pour Apple de tenir sa promesse. Les options permettant d’activer Spatial Audio avec les chansons Dolby Atmos et Lossless apparaissent enfin pour les abonnés Apple Music exécutant iOS 14.6 et iOS 15 bêta. Cependant, tout le monde ne voit pas actuellement l’option, ce qui suggère qu’Apple effectue un déploiement lent grâce à un changement côté serveur.

Spatial Audio apporte un son 3D immersif via les AirPods, Beats et autres écouteurs compatibles. Lossless, en revanche, offre des chansons de haute qualité avec une compression très faible, ce qui fait ressortir plus de détails lors de l’écoute sur un casque ou un haut-parleur de très haute qualité. Apple ne facture aucun supplément aux abonnés Apple Music pour ces fonctionnalités.

Dans l’application Musique, les utilisateurs verront quelles chansons sont disponibles dans Dolby Atmos pour Spatial Audio et Lossless. De nouveaux menus apparaîtront également dans les paramètres de l’application Musique pour activer et désactiver les deux options.

Voyez-vous déjà des chansons sans perte et l’option Spatial Audio dans votre application Apple Music ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

