Apple Music désormais disponible sur les enceintes Google Nest dans cinq pays supplémentaires

Apple Music est désormais disponible en streaming sur des appareils compatibles avec Google Assistant, tels que Nest Mini et Nest Audio, dans cinq autres pays, dont l’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique et la Corée du Sud, selon un document d’assistance Apple récemment mis à jour.



Apple Music est devenu disponible pour la première fois sur les enceintes et les écrans Nest aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon à la fin de l’année dernière.

Tout comme avec Siri sur le HomePod, les abonnés Apple Music peuvent demander à Google Assistant de lire des chansons, des albums et des listes de lecture, et il est également possible de définir Apple Music comme service de musique par défaut pour éviter de dire « sur Apple Music » pour chaque demande.

Le document d’assistance d’Apple fournit des instructions pour configurer Apple Music sur les appareils Nest :

Configurer Apple Music sur votre appareil Google Nest 1. Sur votre iPhone, iPad ou appareil Android, ouvrez l’application Google Home.

2. Appuyez sur Paramètres.

3. Appuyez sur Musique.

4. Sous « Plus de services musicaux », appuyez sur l’icône Lien à côté d’Apple Music.

5. Appuyez sur Associer un compte.

6. Connectez-vous avec l’identifiant Apple que vous utilisez avec Apple Music et suivez les étapes à l’écran pour terminer la configuration. Définir Apple Music comme service de musique par défaut 1. Sur votre iPhone, iPad ou appareil Android, ouvrez l’application Google Home.

2. Appuyez sur Paramètres.

3. Appuyez sur Musique.

4. Sous « Vos services musicaux », sélectionnez Apple Music.

Google a partagé plus de détails sur ce déploiement dans un article de blog repéré pour la première fois par iPhone au Canada.

