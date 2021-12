Apple Music dévoile sa chanson la plus jouée pour 2021

Alors que l’année touche à sa fin, Apple Music a publié aujourd’hui ses meilleures chansons en streaming de l’année. La chanson la plus diffusée en 2021 va à « Dynamite » des superstars de la K-pop BTS. La distinction des paroles les plus lues revient au « permis de conduire » d’Olivia Rodrigo, qui a pris de l’importance au début de l’année et a été le deuxième morceau le plus diffusé.

La société a également partagé les classements du Top 100 sur toutes les chansons, les paroles les plus lues, les chansons de fitness et la plupart des musiques Shazamed (voir après le saut).

Plus tôt dans la journée, Apple Music a également annoncé ses prix de l’artiste de l’année.

Nouveau pour cette année, Apple publie également le tableau Top 100 Fitness, qui sépare la musique d’entraînement appréciée sur Apple Music et Apple Fitness+, le service d’abonnement d’entraînement vidéo en ligne d’Apple.

Les 10 chansons les plus écoutées d’Apple Music étaient Dynamic (BTS), permis de conduire (Olivia Rodrigo), For The Night (Pop Smoke), Blinding Lights (The Weeknd), Peaches (Justin Bieber), good 4 u (Olivia Rodrigo), STAY (The Kid LAROI), Dakiti (Jhay Cortez & Bad Bunny) et Lévitation (Dua Lipa).

Les 100 meilleurs graphiques complets sont présentés ci-dessous. Les listes de lecture du Top 100 sont disponibles en streaming dans l’application Apple Music.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :