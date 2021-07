Apple Music en Inde déploie désormais la prise en charge de Lossless et Spatial Audio

Il y a un mois, Apple a publié Lossless et Dolby Atmos avec prise en charge Spatial Audio pour les abonnés Apple Music sur iOS 14.6. Le problème était que les abonnés en Inde ne pouvaient pas trouver l’option. Cela est en train de changer maintenant, comme Apple l’avait promis ce serait le cas.

Selon le développeur Ishan Agarwal, les utilisateurs d’Apple Music en Inde peuvent enfin profiter de la lecture sans perte ainsi que de Dolby Atmos avec des fonctionnalités Spatial Audio. Après sa publication sur Twitter, de nombreux autres utilisateurs indiens ont commencé à voir les options.

C’est en mai qu’Apple a annoncé Apple Music Lossless, et après le keynote de la WWDC21, un mois plus tard, la société a publié la fonctionnalité à tous les utilisateurs. En plus de mettre en évidence le label Apple Digital Masters, les utilisateurs peuvent également trouver dans un album s’il est compatible avec Lossless/Hi-Res Lossless et Dolby Atmos.

Réjouissez-vous les utilisateurs d’Apple Music India ! L’attente de Spatial Audio est enfin terminée, semble-t-il… La prise en charge de Dolby Atmos & Hi-Res/Lossless Audio est enfin déployée pour les utilisateurs en Inde. Il a probablement également atteint tous vos appareils Apple et votre application Android. Faites-moi savoir si vous l’avez. pic.twitter.com/B9ogIAaLpV – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 19 juillet 2021

Cette version a suscité de nombreuses controverses sur les appareils susceptibles de lire des chansons sans perte et sur le fonctionnement de la prise en charge de Dolby Atmos.

Dans une interview, le dirigeant d’Apple, Eddy Cue, a expliqué comment moins de personnes peuvent différencier une chanson sans perte du codec AAC d’Apple. Outre la nécessité d’une connexion filaire, un casque approprié est également requis.

L’exécutif d’Apple a expliqué que même s’il ne peut personnellement pas faire la différence, Apple Music prend en charge le sans perte pour le “petit groupe de clients” qui le souhaite :

Parce que la réalité du sans perte est la suivante : si vous prenez 100 personnes et que vous prenez une chanson stéréo en mode sans perte et que vous prenez une chanson compressée dans Apple Music, je ne sais pas si c’est 99 ou 98, je ne peux pas faire la différence. Pour la différence de lossless, nos oreilles ne sont pas si bonnes. Oui, il y a un ensemble de personnes qui ont ces oreilles incroyables, et c’est une partie de celui-ci. Il y a l’autre élément, c’est-à-dire avez-vous le niveau d’équipement qui peut vraiment faire la différence ? Cela nécessite un équipement stéréo de très, très haute qualité.

Avec Dolby Atmos avec Spatial Audio, tous les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1 sont capables de profiter de cette fonctionnalité, qui apporte un format audio immersif qui permet aux musiciens de mixer de la musique pour donner l’impression que les instruments sont tout autour de vous dans l’espace.

Êtes-vous abonné à Apple Music en Inde ? Cette fonctionnalité a-t-elle été déployée pour vous ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

