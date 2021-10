Apple Music est désormais disponible sur PS5

PS5 les propriétaires pourront désormais jouer de la musique en arrière-plan de leur session de jeu en utilisant le nouveau Pomme Musique application qui vient d’être lancée sur la console. Pour le prix d’un abonnement au service de musique, vous pourrez accéder aux 90 millions de chansons de la bibliothèque, aux clips vidéo, aux listes de lecture et aux stations de radio à tout moment dans le confort de votre fauteuil de jeu hors de prix.

Via un article de blog officiel PlayStation, Apple Music agira comme un service entièrement intégré sur votre PS5. Ceux qui téléchargent Apple Music pourront jouer librement de la musique en arrière-plan des jeux auxquels ils jouent, ainsi qu’une lecture de vidéo musicale qui permettra à votre vidéo musicale préférée de continuer à jouer en arrière-plan pendant que vous vous lancez dans un jeu rapide .

Mis à part l’enthousiasme évident à l’idée de jouer au WAP de Cardi B en boucle pendant les frappes de Destiny 2, il s’agit d’un bel ajout à la PS5 qui permettra aux joueurs de mieux se mettre dans l’ambiance lorsqu’ils commencent leur jeu. Cela marque la PS5 comme la première console avec Apple Music disponible, où elle rejoint Spotify en tant que source pour tous vos besoins musicaux.

Cela survient après que l’application Apple Music a été découverte en tant que téléchargement disponible plus tôt dans le mois (via The Verge), bien qu’au moment où toute tentative de téléchargement ait rencontré un message d’erreur. Alors que l’application Spotify permet également de jouer de la musique en arrière-plan pendant que vous jouez, les vidéos musicales et les listes de lecture exclusives disponibles pour le service pourraient suffire à convaincre ceux qui utilisaient Spotify jusqu’à présent.

Le mois dernier seulement, la bataille juridique Epic contre Apple a conduit à une nouvelle décision passionnante, obligeant Apple à ouvrir des options de paiement pour les vendeurs de logiciels sur l’App Store. Le juge de district américain a également décidé qu’il ne pouvait pas empêcher les créateurs d’applications de communiquer avec les clients concernant les achats d’applications. Apple a jusqu’en décembre pour appliquer ces changements.