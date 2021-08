Apple Music et Kanye West s’associent pour un livestream exclusif de la création de ‘Donda’

Après la diffusion en direct record de l’événement d’écoute du prochain album de Kanye West, Donda, le mois dernier, Apple Music et Kanye s’associent pour une autre diffusion en direct exclusive. Cette fois, vous pouvez diffuser en direct Kanye pendant qu’il met la touche finale à l’album… mais le flux n’a aucun son.

Le flux a été diffusé en direct à 1 h HE jeudi matin, avec Apple la promouvant comme: “Regardez Kanye terminer Donda à Atlanta.” Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kanye vit au stade Mercedes-Benz pour terminer son album très attendu depuis la soirée d’écoute du mois dernier.

Le flux est une vue à une seule caméra de la pièce située sous le stade Mercedes-Benz que Kanye a appelé chez lui. Tout au long du flux, les téléspectateurs ont vu Kanye enregistrer des pistes vocales pour l’album, s’entraîner, travailler avec des producteurs, manger du Chick-Fil-A, et plus encore. Une poignée de rappeurs et d’artistes notables sont apparus sur la diffusion en direct jusqu’à présent, dont Chance the Rapper, Vic Mensa et Lil Yachty.

Apple dit que le flux est “intentionnellement coupé”, il s’agit donc littéralement d’un flux silencieux de Kanye et de ses amis finissant l’album. Il y a un compte à rebours sur le mur, probablement jusqu’à la sortie de Donda.

Il s’agit de la dernière extension d’un nouveau partenariat entre Apple Music et Kanye. Le mois dernier, les deux parties se sont associées pour offrir un livestream exclusif de l’événement d’écoute du prochain album de West, Donda. L’événement a été diffusé exclusivement sur Apple Music depuis le stade Mercedes-Benz d’Atlanta et aurait battu le record d’un livestream Apple Music avec plus de 3,3. millions de téléspectateurs.

Donda devrait sortir à un moment donné ce soir, probablement une fois que l’horloge sera à minuit. Comme toujours, gardez à l’esprit que Kanye a déjà retardé la sortie de cet album plusieurs fois, et un autre retard n’est pas hors de question.

Vous pouvez trouver le livestream Donda dans l’onglet “Parcourir” de l’application Apple Music sur iPhone, iPad et Mac.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :