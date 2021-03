Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Warner Music pour lancer des «Saylists», qui sont des listes de lecture spéciales disponibles sur Apple Music qui visent à aider les jeunes souffrant de troubles de la parole et du son.

Tel que rapporté par BBC News, le projet utilise des algorithmes pour identifier les chansons qui répètent des sons difficiles à prononcer pour les personnes souffrant de troubles de la parole. «Un enfant sur 12 au Royaume-Uni souffrirait d’une forme de trouble de la parole et du son», indique le rapport.

Les enfants qui ont des troubles de la parole peuvent être aidés avec certaines stratégies thérapeutiques, qui comprennent la répétition de sons tels que «ch», «s» et «z». Jusqu’à présent, 173 chansons ont été choisies pour être utilisées parmi toutes les listes de lecture disponibles, y compris Don’t Start Now de Dua Lipa et Right Now de Fatboy Slim.

Et, à l’aide de l’algorithme, Apple Music a analysé les paroles des 70 millions de titres de son catalogue pour choisir celles qui les répétaient le plus souvent.

Les utilisateurs trouveront 10 listes de lecture différentes avec des chansons qui répètent fréquemment les sons suivants: «ch», «d», «f», «g», «k», «l», «r», «s», «t,» »Et« z ». Bien que les listes de lecture ne contiennent que des chansons en anglais, tout le monde peut y accéder sur Apple Music. Il vous suffit de rechercher «Saylists» et d’appuyer sur l’option Playlists dans l’application Musique.

