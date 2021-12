Apple Music lance deux douzaines de « mixages DJ nouveaux et exclusifs »

Charli XCX, qui a créé un mix DJ pour Apple Music. Crédit photo : Atlantic Records Royaume-Uni

Apple Music a officiellement lancé « une série de 24 mix DJ exclusifs » de créateurs tels que Charli XCX, PinkPantheress, Jasmine Infiniti et Natasha Diggs.

Apple Music a récemment dévoilé la collection de mix DJ dans un bref message d’annonce qui a été envoyé par e-mail à DMN. Ce document concis note que les mixes – qui sont en direct sur le service de streaming – proviennent de « 12 pays et couvrent un éventail de styles musicaux », parmi lesquels l’électronique, le hip-hop et la pop.

Un rapide coup d’œil aux morceaux disponibles révèle que des mélanges d’œuvres de Young Thug, Madonna, Radiohead et Nas sont inclus. Et Apple Music 1 devrait également diffuser chacun des mixes dos à dos le 31 décembre, les niveaux supérieurs divulgués.

S’adressant à son mix dans une brève déclaration, Charli XCX a déclaré : « Dans cet ensemble, je mélange beaucoup de chansons incroyables qui ont vraiment fortement influencé mon prochain album ‘CRASH’. Des chansons de Janet, Prince, Cameo, Mariah Carey, juste des chansons qui ont un côté rythmique rétro. Des chansons avec des caisses claires incroyables souvent, et des chansons qui donnent envie de danser.

Les principaux services de streaming tels que Apple Music et Spotify font depuis longtemps l’objet de plaintes concernant leur incapacité relative à accueillir des remixes, des spectacles en direct et d’autres variations de chansons, et ces mixages de DJ pourraient représenter une étape pour contrer les critiques.

Plus généralement, les mixages DJ représentent un autre effort de service de streaming pour sécuriser un contenu exclusif (non musical). Les trois grands labels (dirigés par Universal Music Group) ont éloigné les plateformes de streaming des sorties d’albums exclusifs, arguant qu’elles nuisent au marché des abonnés payants.

Mais Spotify, Amazon Music et Apple Music continuent de prendre d’autres mesures pour se démarquer et attirer des abonnés – et pas uniquement via des podcasts exclusifs.

Amazon Music a publié l’année dernière une édition audio 3D exclusive de Taylor Swift’s Folklore, par exemple, et a capitalisé sur l’infrastructure de traitement et d’expédition de sa société mère avec des magasins de produits dérivés d’artistes en mars de cette année.

De plus, Apple Music au cours de l’été a assuré une diffusion en direct exclusive de Donda de Kanye West – et a fait ses débuts « This Week in Apple Music » pour mettre en évidence l’intégralité de son contenu exclusif.

Enfin, en ce qui concerne l’orientation récente des initiatives concurrentielles des services de streaming, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer et d’autres – comme les trois grands labels – se sont efforcés de séduire les fans des marchés émergents en 2020 et 2021. Comme ces marchés émergents continue de croître – l’Arabie saoudite, par exemple, prévoit une augmentation de 600 % du nombre de concerts l’année prochaine – cela vaudra la peine de suivre les mesures prises par les services de streaming pour vaincre les acteurs régionaux et élargir leur portée.