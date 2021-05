Apple Music Lossless Audio – ce que nous faisons et ce que nous ne savons pas

Un jour après l’annonce d’Apple Music Lossless Audio, il y a encore beaucoup de confusion. Certaines choses sont devenues claires entre-temps, mais d’autres éléments restent obscurs.

Apple a passé la majeure partie de son communiqué de presse à parler de Spatial Audio et très peu de Lossless Audio. Ce n’était pas une surprise: n’importe qui avec le bon kit pourra entendre les avantages du premier, tandis que peu d’entre eux pourront entendre la différence sans perte …

Depuis, certaines questions ont reçu une réponse.

Effacer: pas de support Bluetooth

Comme nous l’avons noté hier, il était mathématiquement évident que vous ne pourriez pas écouter Hi-Res Lossless sur aucun casque Bluetooth. Le streaming audio 24 bits à 192 kHz nécessite 9,2 Mbit / s et Bluetooth 5.0 maximum à 2 Mbit / s.

Même cette bande passante maximale de 2 Mbps est théorique. Dès que vous obtenez une distance entre la source de musique et les écouteurs, le débit binaire diminue – c’est pourquoi nous avons dit que l’écoute de l’audio sans perte via Bluetooth était un non-démarreur.

En réponse à un e-mail de ., Apple l’a confirmé. La société a simplement déclaré: “Lossless ne fonctionne pas via Bluetooth.” Cette déclaration sans réserve suggère qu’Apple Music n’essaye même pas de diffuser ALAC via Bluetooth, et qu’il sélectionne automatiquement AAC.

Cependant, cela aurait dû laisser les AirPods Max compatibles avec l’audio sans perte en utilisation filaire, mais …

Effacer: pas de prise en charge des AirPods Max

Apple dit non. Vous ne pouvez pas écouter Apple Music Lossless Audio sur les AirPods Max, même avec une connexion filaire.

C’est un énorme échec d’Apple. Beaucoup de gens (pour des valeurs relatives de «lots») sont sortis et ont acheté les écouteurs les plus chers d’Apple, mais ne pourront pas les utiliser pour écouter la meilleure qualité offerte par Apple Music. Le propre matériel d’Apple ne prend pas entièrement en charge le service de musique en streaming d’Apple.

Effacer: pas de support HomePod

La bande passante Bluetooth ne peut pas gérer l’audio sans perte, mais une connexion Wi-Fi le peut. Cela a immédiatement soulevé la possibilité que HomePod prenne en charge le streaming sans perte… mais non. Apple affirme que ni les mini haut-parleurs d’origine ni les mini-haut-parleurs HomePod ne prennent en charge Apple Music Lossless Audio.

Clair: Hi-Res Lossless a besoin d’un DAC externe

Apple Music est bien sûr diffusé numériquement. Pour pouvoir l’écouter, il doit être converti en forme analogique.

Les appareils Apple ont des convertisseurs numérique-analogique (DAC) intégrés, mais – sans surprise pour les appareils qui ne sont pas vendus en tant que kit audio – ce ne sont que des appareils de milieu de gamme. Ils maximisent à 24 bits à 48 kHz. C’est assez bon pour la qualité moyenne d’Apple Music Lossless Audio, mais pas pour la version Hi-Res.

Si vous souhaitez écouter Hi-res Lossless (c’est-à-dire 24 bits à 192 kHz), vous devrez utiliser un DAC externe qui le prend en charge. Cela prend le signal numérique de votre appareil Apple et effectue sa propre conversion analogique. Vous branchez ensuite des écouteurs filaires sur le DAC.

Si vous souhaitez écouter Hi-res Lossless en déplacement comme à la maison, le Chord Mojo est une option appréciée. Vous pouvez trouver d’autres options, à partir de seulement 100 $, dans un tour d’horizon de 9to5Toys.

Passons ensuite aux choses qui restent floues…

Pas clair: pourquoi pas de prise en charge des AirPods Max filaires?

Les AirPods Max peuvent fonctionner aussi bien comme des écouteurs filaires que comme des écouteurs sans fil, alors pourquoi ne prennent-ils pas en charge Lossless lorsqu’ils sont utilisés avec un câble?

Apple a fourni une réponse partielle au Verge.

Apple dit à Verge que lorsque vous lisez une piste Apple Music 24 bits / 48 kHz sans perte depuis un iPhone vers les AirPods Max à l’aide du câble et du dongle Lightning, l’audio est converti en analogique, puis re-numérisé en 24 bits / 48 kHz. Cette étape de re-numérisation est la raison pour laquelle Apple ne peut pas dire que vous entendez un son pur sans perte; ce n’est pas une correspondance identique à la source.

Uhm d’accord. Dans ce scénario, le format de sortie serait… qui sait? Il est probable que le processus de double DAC introduirait des artefacts, et je ne pense pas qu’il y ait un moyen de savoir comment appeler le résultat. Alors bien sûr, il serait plus sûr pour Apple de dire que vous n’obtenez pas l’audio sans perte.

Mais pourquoi les AirPods Max ne peuvent-ils pas utiliser leur câble Lightning pour prendre une alimentation numérique de l’iPhone, puis utiliser le DAC intégré aux écouteurs pour convertir en 24 bits / 48 kHz sans perte? Ok, ce ne serait pas Hi-res Lossless, mais ce serait incontestablement sans perte de milieu de gamme. Le DAC du produit audio le plus cher d’Apple doit sûrement être au moins aussi bon que le DAC de l’iPhone?

La seule explication à laquelle je peux penser serait que les AirPods Max ne prennent pas en charge ALAC, le format sans perte utilisé par Apple Music. Cela aurait du sens au niveau technique en ce sens que cela expliquerait les faits connus, mais cela n’a aucun sens au niveau du marketing. Pourquoi diable Apple lancerait-il une paire d’écouteurs haut de gamme qui ne fonctionnerait pas pleinement avec son propre service de musique?

Pas clair: pourquoi pas de support HomePod?

Il y a suffisamment de bande passante sur AirPlay 2, alors pourquoi pas de support?

HomePod mini n’a rien de tel que le niveau de qualité nécessaire pour entendre la différence, donc la raison est évidente: les haut-parleurs ne sont tout simplement pas assez bons.

La même chose pourrait être vraie pour le HomePod original. Bien que la qualité audio soit extrêmement impressionnante, elle peut bien être en deçà de la norme nécessaire pour entendre la différence sans perte. Même ainsi, Apple aurait pu le soutenir et laisser les gens se décider. Je soupçonne que la vraie réponse ici est qu’Apple ne voulait pas créer de gâchis en disant: “Oui, vous obtenez donc Lossless sur notre HomePod abandonné, mais pas sur le modèle que nous vendons toujours.”

Pas clair: que se passe-t-il lorsque vous utilisez l’adaptateur Lightning d’Apple?

Si vous utilisez un appareil Apple avec une prise casque, la position est claire: vous pouvez écouter Lossless Audio à 24 bits / 48 kHz, où le DAC d’Apple atteint son maximum, mais pas Hi-Res Lossless.

La position est également claire (ish) si vous utilisez des écouteurs d’éclairage tiers: tout dépend de la qualité du DAC intégré aux écouteurs. L’iPhone transmet un signal numérique au casque, et c’est leur DAC qui gère la conversion. S’il s’agit d’un appareil de haute qualité, il sera capable de gérer 24 bits / 192 kHz et vous pourrez écouter Hi-Res Lossless. Si c’est moins, vous ne le ferez pas. Alors, vérifiez les spécifications de vos écouteurs Lightning.

Mais que se passe-t-il si vous avez des écouteurs analogiques de haute qualité, qui prennent en charge ALAC et sont assez bons pour entendre la différence? Ceux-ci peuvent-ils également lire sans perte 24 bits / 48 kHz sans DAC externe?

Pour les connecter à un iPhone actuel, vous devez utiliser l’adaptateur de prise casque Lightning vers 3,5 mm d’Apple. Mais… vous utiliseriez maintenant le DAC intégré à l’adaptateur au lieu de celui intégré au téléphone. (L’iPhone envoie un signal numérique via la prise Lightning à l’adaptateur, dont le DAC le convertit en signal analogique nécessaire à vos écouteurs.) Quelle est la qualité de ce DAC?

Je suppose que c’est le même que celui intégré à l’iPhone, mais je n’ai entendu aucun monde officiel d’Apple.

Récapitulatif sur les connaissances audio sans perte d’Apple Music

Donc, c’est ce que je pense que nous faisons et que nous ne savons pas …

Vous ne pouvez pas écouter Apple Music Lossless Audio via Bluetooth; sur AirPods Max (même avec une connexion filaire); sur HomePod (original ou mini).

En utilisant un casque analogique sur un appareil Apple avec une prise casque, vous pouvez écouter la qualité moyenne, qui est de 24 bits / 48 kHz.

Sur les écouteurs Lightning, la qualité que vous obtenez dépend de la capacité du DAC dans les écouteurs – vérifiez les spécifications ou demandez au fabricant.

Lors de l’utilisation de l’adaptateur d’éclairage Apple, inconnu. J’imagine 24 bits / 48 kHz, mais ce n’est qu’une supposition.

Quelqu’un peut-il apporter plus de lumière? Si tel est le cas, partagez-le dans les commentaires!

Photo: Alphacolor / Unsplash

