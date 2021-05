Apple Music Lossless Audio – pouvez-vous entendre la différence?

Après plusieurs indices, Apple a maintenant officiellement annoncé Apple Music Lossless Audio pour les 75 millions de chansons de la bibliothèque d’ici la fin de l’année, sans frais supplémentaires pour les abonnés – avec Spatial Audio.

Avec Spatial Audio, lors de l’écoute sur un équipement compatible, tout le monde devrait pouvoir entendre la différence. Mais Apple Music Lossless Audio est un tout autre jeu de balle…

Aux débuts de la musique numérique, la différence entre la musique sans perte et les enregistrements mp3 basse résolution était dramatique, et quiconque avait des oreilles à moitié fonctionnelles pouvait facilement entendre la différence. Si vous voulez savoir à quel point les choses étaient mauvaises dans les premiers jours, regardez quelques enregistrements mp3 à 96 Kbps!

Mais la situation est aujourd’hui très différente. Apple Music diffuse au format AAC (Advanced Audio Coding) à 256 Kbps. AAC est un format de très haute qualité et est facilement meilleur que les enregistrements mp3 à débit binaire plus élevé. AAC vise à compresser la musique de deux manières, toutes deux destinées à être imperceptibles pour les auditeurs:

Les données redondantes sont éliminées Les données uniques mais sans impact sur la façon dont nous entendons la musique sont supprimées

Les audiophiles peuvent contester les deux affirmations et le font, mais la plupart d’entre eux conviendront que si vous utilisez un format avec perte, alors AAC 256Kbps est un très bon choix. En effet, j’en connais plus d’un qui extrait leur musique en ALAC ou FLAC, car ils veulent la meilleure source numérique possible, mais utilisent AAC 256 comme format habituel pour écouter de la musique sur des appareils portables.

Serez-vous capable d’entendre la différence? La réponse va se résumer à un certain nombre de facteurs…

Quelle est la qualité de vos oreilles?

Pour la plupart des gens, la réponse est «non». Mais certaines personnes peuvent le faire, et si vous voulez savoir si vous êtes l’un d’entre eux, il existe un tas de tests d’écoute à l’aveugle que vous pouvez passer pour le savoir.

Cependant, tous les tests ne sont pas égaux. Si vous n’avez qu’à écouter un petit nombre d’échantillons A / B, vous pouvez facilement obtenir un résultat trop optimiste par hasard. Un format bien meilleur est ce que l’on appelle un test ABX, comme celui-ci.

Vous devez cependant vous attendre à passer du temps à le faire. Si vous voulez vraiment un résultat statistiquement robuste, il est recommandé de tester avec 20 chansons et d’écouter chaque ensemble cinq fois, ce qui prendra 15 à 30 minutes.

Vous serez présenté avec deux échantillons de référence (A et B) et un échantillon cible (X). Vous devez décider si l’échantillon X correspond à l’échantillon A ou à l’échantillon B. Plusieurs essais vous seront administrés pour chacune des cinq pistes utilisées dans le test Tidal original. La précision du test augmentera considérablement à mesure que le nombre d’essais augmentera. Bien que 5 essais suffisent pour estimer si vous pouvez faire la différence entre avec et sans perte, pour déterminer sur quelles pistes vous pouvez faire la différence, il faudra 20 essais par échantillon. La raison pour laquelle vous devez faire plus d’essais pour déterminer sur quelles pistes vous pouvez faire la différence est due au problème des comparaisons multiples. Le seuil statistique généralement utilisé pour décider si quelque chose est “ réel ” – dans ce cas, votre capacité à faire la différence entre la musique avec et sans perte – est défini de sorte qu’il y a une probabilité de 5% de penser qu’il y a une différence quand il n’y a pas ‘t. Dans ce cas, cela signifie que pour chaque piste, il y aurait 5% de chances de penser que vous entendez une différence alors qu’en fait, vous ne pouvez pas. Lorsque vous testez ensuite cinq pistes, le changement de cette erreur se produisant pour au moins une piste est de 25% (5% x 5 pistes = 25%). Pour compenser cela, la barre métaphorique pour déterminer que vous pouvez faire la différence pour une piste individuelle (contrairement à la différence globale) est placée très haut – cinq fois plus haut. Pour atteindre cette barre, vous devez faire plus d’essais.

Mais ne commencez pas le test sans continuer à lire. (Oh, et n’utilisez pas les données mobiles pour le faire: les fichiers sans perte sont gros!)

Écoutez-vous via Bluetooth?

Bluetooth n’a pas assez de bande passante pour un véritable son sans perte. Apple semble tromper quelque peu ce problème, mais en ce qui concerne la qualité totale – ce qu’Apple appelle Hi-Resolution Lossless – la société reconnaît que c’est impossible.

En effet, Apple dit spécifiquement que vous ne pouvez pas du tout écouter Hi-Resolution Lossless (24 bits à 192 kHz) sur les produits Apple sans un DAC externe connecté à des écouteurs filaires. Le meilleur appareil Apple pouvant atteindre nativement est de 48 kHz.

Quelle est la qualité de votre kit audio?

Si vous écoutez sur AirPods ou AirPods Pro, oubliez-le: il n’y a aucun moyen que vous entendiez une différence. Avec les AirPods Max, ils prennent en charge la haute résolution sans perte – mais uniquement lorsqu’ils sont utilisés comme écouteurs filaires. [Update: AirPods Max do NOT support lossless audio, even when used via wired connectivity.]

Vous écoutez plutôt sur des enceintes grand public? Ils peuvent en être techniquement capables, mais en réalité, la différence sera perdue.

Conclusion: vous saurez presque certainement si votre kit audio est assez bon pour entendre la différence, car c’est pourquoi vous avez dépensé de l’argent. Si vous n’êtes pas sûr, ce n’est probablement pas le cas.

Comment écoutez-vous habituellement de la musique?

Si la réponse est «via des écouteurs filaires de bonne qualité, dans une pièce calme», alors vous avez de bonnes raisons d’écouter de la musique sans perte – si les tests à l’aveugle montrent que vous pouvez entendre la différence. Peut-être la même chose si votre réponse est «sur un excellent kit hi-fi correctement configuré dans une pièce appropriée».

Cependant, si la réponse est «sur un casque moyen tout en marchant dans la rue» ou «sur des haut-parleurs moyens comme musique de fond», alors il est tout simplement inutile d’écouter la version audio sans perte.

Apple Music Lossless Audio – oui ou non?

Pour la plupart des gens, dans la plupart des situations d’écoute réelles, il n’y a aucun avantage réel. Bien sûr, vous pouvez décider que comme cela ne coûte pas plus cher, il n’y a aucun mal à l’allumer – et à la maison, sur une connexion haut débit non plafonnée, c’est vrai. Mais si vous avez des limites de bande passante pour les données domestiques ou mobiles, les fichiers sans perte sont beaucoup plus volumineux, vous voudrez probablement vous en tenir aux versions AAC.

Moi? Les tests à l’aveugle montrent que je peux parfois faire la différence avec un petit degré de certitude statistique. Mais c’est dans des conditions idéales, et honnêtement, peut-être 1 à 2% de ma musique écoutée ces jours-ci est dans ces conditions. Un pourcentage élevé de mon écoute à domicile est sur les HomePod (d’origine), et 100% de mon écoute mobile est sur des écouteurs Bluetooth. Je vais l’allumer à la maison parce que, pourquoi pas? Mais mon écoute mobile continuera à être les versions AAC 256Kbps.

Qu’en pensez-vous? Quels sont vos projets pour Apple Music Lossless Audio? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires.

