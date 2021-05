Apple Music Lossless nécessite des écouteurs filaires, les AirPods n’obtiendront que l’audio spatial

Apple a annoncé aujourd’hui qu’Apple Music offrirait bientôt un support pour les chansons Lossless, ainsi que Spatial Audio avec Dolby Atmos. Cependant, il y a eu une certaine confusion quant aux appareils nécessaires pour profiter de toutes ces fonctionnalités. . a maintenant contacté Apple pour plus de précisions sur la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités d’Apple Music.

Bien que vous puissiez activer Lossless avec n’importe quelle paire d’écouteurs dans l’application Paramètres, un porte-parole Apple nous a dit que “Lossless ne fonctionne pas via Bluetooth”. Afin de découvrir les chansons Lossless, les utilisateurs ont besoin d’un bon casque filaire. En d’autres termes, aucun des AirPod ne fonctionne avec Lossless.

Mais qu’en est-il des AirPods Max? Eh bien, nous avons également interrogé Apple à ce sujet, car les utilisateurs peuvent brancher un câble Lightning avec un connecteur de 3,5 mm pour l’utiliser filaire. Malheureusement, Apple nous a également déclaré que «les AirPods Max ne prennent actuellement pas en charge les formats audio numériques en mode filaire». Pour les propriétaires d’AirPods, la seule fonctionnalité prise en charge par Apple Music sera Spatial Audio avec Dolby Atmos.

Pourquoi une telle limitation?

Tout d’abord, il convient d’expliquer brièvement le fonctionnement des écouteurs sans perte et Bluetooth. Une chanson Apple Music typique est encodée en AAC avec un débit binaire de 256 kbps, ce qui n’est pas considéré comme une «qualité studio» mais est assez bon pour la plupart des utilisateurs avec des écouteurs ordinaires. Avec Apple Music Lossless, les utilisateurs peuvent écouter des chansons encodées en ALAC avec un débit commençant à 16 bits / 44,1 kHz, également appelé «qualité CD».

La qualité d’un fichier audio à partir d’un CD est d’environ 1411 kbps, ce qui est beaucoup plus élevé qu’un fichier Apple Music AAC classique. Ce nombre devient encore plus élevé lorsqu’il s’agit d’Apple Music Hi Res Lossless, qui nécessite un équipement encore meilleur, tel qu’un DAC externe. Plus le débit binaire est élevé, plus la musique est détaillée, car cela signifie que l’audio a subi moins de compression.

Dans le même temps, la technologie Bluetooth n’atteint des vitesses allant jusqu’à 2000 kbps que dans des conditions idéales. Dans le monde réel, lorsque vous devez considérer un signal plus faible en raison des interférences et de la distance, la bande passante est encore plus faible. C’est pourquoi Lossless ne fonctionnera avec aucun casque Bluetooth, et ce n’est pas quelque chose de limité à Apple Music ou aux écouteurs Apple.

Apple pourrait créer un codec sans perte optimisé pour Bluetooth, tout comme le LDAC de Sony qui atteint jusqu’à 990 kbps – mais la société n’a rien de tel jusqu’à présent, et elle aurait probablement besoin d’annoncer de nouveaux modèles d’AirPods afin de prendre en charge un nouveau codec.

Emballer

Pour simplifier les choses, voici le matériel nécessaire pour chaque nouvelle fonctionnalité Apple Music:

Sans perte: un casque filaire (sauf pour les AirPods Max avec câble Lightning / 3,5 mm)

Hi Res Lossless: un casque filaire connecté à un DAC externe

Audio spatial: tout modèle AirPods ou Beats avec la puce W1 ou H1 d’Apple (Apple dit que les utilisateurs peuvent activer manuellement cette option pour d’autres écouteurs)

Dans le même ordre d’idées, Apple Music Lossless ne fonctionnera pas avec HomePod ou HomePod mini. Spatial Audio sera également disponible sur les Mac compatibles.

