Apple Music mettra à niveau votre audio sans frais supplémentaires, les utilisateurs d’Android passeront à côté de ses meilleures nouvelles fonctionnalités

Suite à la fuite de la semaine dernière du prochain niveau audio “Lossless” d’Apple, la société a officiellement annoncé que l’audio Hi-Fi arriverait à plus de 75 millions de pistes Apple Music le mois prochain. Le nouveau niveau audio Lossless sera disponible pour les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires, leur donnant accès à un son jusqu’à 24 bits à 48 kHz à l’aide du codec ALAC d’Apple. Il existe également un niveau Hi-Resolution Lossless pour la lecture à 192 kHz, bien qu’il nécessite un DAC externe. Les abonnés pourront modifier leur qualité de lecture Apple Music en accédant à Paramètres> Musique> Qualité audio.

De plus, Apple Music obtient Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos pour offrir aux auditeurs une expérience plus immersive. Dolby Atmos deviendra la valeur par défaut pour la lecture sur les appareils Apple avec la puce H1 ou W1 comme le Beats Solo Pro, qui sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil. Les smartphones et tablettes Apple pourront également prendre en charge la lecture Dolby Atmos via leurs haut-parleurs.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour aider les utilisateurs à trouver des pistes Dolby Atmos, l’application aura une liste organisée des pistes prises en charge. Apple déclare travailler avec des artistes de musique populaires tels que J Balvin, Ariana Grande, The Weeknd, etc.

Alors que la plupart des meilleurs téléphones Android auront accès aux nouveaux niveaux audio Lossless, seuls les appareils Apple prendront en charge Spatial Audio et Dolby Atmos via Apple Music. Fait intéressant, cela n’inclut pas certains des écouteurs les plus populaires d’Apple. Cela dit, l’annonce coïncide avec la propre annonce d’Amazon lundi selon laquelle les abonnés d’Amazon Music seront mis à niveau vers la lecture HD sans frais supplémentaires, offrant aux utilisateurs d’Android plus d’options pour un son de haute qualité.

Les abonnés Apple Music pourront accéder aux nouvelles fonctionnalités audio en juin.

