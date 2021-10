Apple Music moins cher : qu’est-ce que le forfait vocal Apple Music ?

Dans le cadre de son événement Apple « Unleashed » d’octobre, la société a annoncé un nouveau forfait moins cher pour Apple Music appelé Apple Music Voice Plan.

Apple Music coûte généralement 9,99 $ par mois pour les particuliers ou 14,99 $ par mois pour les familles. Un plan à prix réduit pour les étudiants est disponible à 4,99 $ par mois. Le forfait vocal coûtera 4,99 $ par mois, pour tout le monde, mais quel est le problème ?

Le forfait vocal Apple Music est compatible avec tout appareil compatible Siri pouvant lire Apple Music. Cela signifie que l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV, le HomePod, le CarPlay et les AirPod sont disponibles… mais les intégrations tierces comme Apple Music for Echo ou les téléviseurs intelligents Samsung ne sont pas prises en charge.

Que pouvez-vous écouter avec Apple Music Voice Plan ?

Le forfait vocal Apple Music donne un accès complet au catalogue Apple Music. Vous pouvez demander à lire n’importe quelle chanson de la bibliothèque, ou écouter l’une des listes de lecture ou des stations de radio disponibles. Il n’y a pas de limite sur le choix des chansons. Ce n’est pas comme Pandora où vous n’avez qu’un nombre limité de sauts.

En plus de pouvoir demander des chansons ou des albums spécifiques, Apple élargit considérablement les listes de lecture thématiques exposées à Siri.

Que ne pouvez-vous pas faire avec le forfait vocal Apple Music ?

Le problème avec le plan vocal est que vous ne pouvez pas utiliser Apple Music via les applications, vous devez contrôler la lecture de la musique uniquement avec votre voix à l’aide de Siri. Donc, si vous souhaitez jouer la dernière chanson d’Ed Sheeran, plutôt que de naviguer dans l’interface utilisateur de l’application Musique sur votre téléphone, vous devrez appeler Siri et dire » Jouez la nouvelle chanson d’Ed Sheeran « .

Certaines autres fonctionnalités ne sont pas non plus disponibles sur le plan vocal, notamment Dolby Atmos Spatial Audio, la musique sans perte, les clips vidéo et les paroles.

Que puis-je faire dans l’application Musique si j’ai le forfait vocal ?

Comme le niveau interdit l’interface utilisateur visuelle pour la lecture de musique, l’application Musique affichera une interface très différente si vous êtes sur le plan vocal. Il sera supprimé et inclura des suggestions sur ce qu’il faut demander à Siri de jouer, en plus de l’historique d’écoute récent. Il y aura également une section spéciale pour aider les utilisateurs à apprendre à interagir avec Apple Music via Siri.

Comment puis-je m’inscrire au forfait vocal Apple Music ?

Le forfait Apple Music Voice sera disponible plus tard cette année dans dix-sept pays : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Autriche, Canada, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Espagne et Taïwan.

Vous pourrez vous inscrire via l’application Musique ou directement avec Siri en disant « Dis Siri, démarre mon essai Apple Music Voice ».

Existe-t-il un essai gratuit du forfait Voix ?

Pour chaque identifiant Apple, un client peut profiter d’un essai gratuit de sept jours du forfait Apple Music Voice. Exceptionnellement, cet essai ne se renouvelle pas automatiquement. Ainsi, après la fin de la période de sept jours, les clients seront à nouveau invités à payer 4,99 $ pour le forfait vocal ou à choisir l’un des autres niveaux Apple Music complets.

Comment Voice Plan se compare-t-il à la concurrence ?

Il n’y a pas de concurrent direct au forfait vocal parmi les services de musique en streaming comme Spotify ou Amazon. Spotify, Pandora et YouTube Music proposent des options gratuites (financées par la publicité) qui limitent généralement le catalogue disponible et sont conçues comme des services de « musique radio », de sorte que vous ne pouvez pas toujours choisir exactement ce que vous voulez écouter.

Amazon Music propose un forfait pour appareil unique à 3,99 $ par mois. Ceci est similaire au plan Apple Music Voice en ce sens que vous ne pouvez contrôler la musique qu’avec votre voix à l’aide d’Amazon Alexa. Cependant, le forfait pour appareil unique est limité à un seul appareil Echo ou Fire TV. Apple Music Voice Plan coûte un dollar de plus, à 4,99 $ par mois, mais vous pourrez écouter sur tous les appareils Apple que vous possédez, tant que vous utilisez Siri pour le faire.

