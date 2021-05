Apple Music obtient un son sans perte et un son spatial sans frais supplémentaires

Apple Music bénéficiera d’un support audio sans perte le mois prochain, sans frais supplémentaires pour les abonnés.

Apple a fait l’annonce ce matin, affirmant qu’il prenait également en charge l’audio spatial. Les fonctionnalités seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés, y compris ceux des forfaits famille et étudiant. Apple affirme disposer d’un catalogue de 75 millions de chansons audio sans perte d’ici la fin de l’année.

Apple a confirmé que l’audio sans perte est exclusif à son service de streaming Apple Music. Autrement dit, Apple ne proposera pas de fichiers audio sans perte à l’achat, et il n’y a pas non plus de moyen de mettre à niveau les pistes achetées pour correspondre à la qualité de diffusion sans perte.

Comment activer l’audio sans perte dans Apple Music

Les utilisateurs iOS doivent disposer d’un abonnement Apple Music actif et payant. Les utilisateurs peuvent accéder à Paramètres> Musique> Qualité audio pour trouver les différentes options pour différentes connexions.

L’audio sans perte Apple Music commence à la qualité CD, 16 bits à 44,1 kHz, et monte jusqu’à 24 bits à 48 kHz en mode natif sur les appareils Apple. Le hic, c’est que l’expérience sans perte de la plus haute qualité nécessitera un DAC externe pour profiter de l’amélioration du son. Les appareils “ Fisher Price ” d’Apple (les mots de Neil Young, pas les miens) ne sont pas capables de traiter un son véritablement haute fidélité sans perte sans DAC externe.

Bien que l’ajout d’audio sans perte à Apple Music soit excellent, l’audio spatial est l’avenir.

L’audio spatial avec la prise en charge de Dolby Atmos facilitera plus que jamais la revivre des expériences musicales en direct. Toute personne écoutant Apple Music à l’aide d’appareils Beats ou AirPods avec une puce H1 ou W1 entendra la scène sonore spatiale complète.

L’audio spatial est activé par défaut sur les derniers appareils iPhone, iPad et macOS. Vous pouvez activer la prise en charge de l’audio spatial pour les écouteurs en accédant à Paramètres> Musique> Audio et en activant toujours le paramètre «Dolby Atmos».

Apple fait un grand pas en avant pour rendre ses fichiers audio sans perte gratuits pour tous les abonnés. Cela donne au service une longueur d’avance sur Spotify – qui est sur le point d’annoncer un nouveau niveau HiFi. Amazon Music, Tidal et Deezer facturent tous plus pour une expérience audio sans perte.

À ce stade, Apple Music représente une meilleure valeur sur les appareils Android que l’offre de Google. Personnellement, je n’ai jamais été un grand fan de l’écosystème verrouillé des appareils iOS – mais un son sans perte, sans coût supplémentaire et sans podcasts coincés dans la gorge semble plutôt sympa. Spotify fait des faux pas qui pourraient lui coûter son avance mondiale dans le streaming musical s’il ne fait pas attention.