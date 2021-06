Apple Music obtient un streaming sans perte, un son spatial Dolby Atmos : ce que cela signifie, comment l’utiliser et d’autres détails

Il faut noter que le streaming audio sans perte de haute qualité consommerait beaucoup plus de données et que le téléchargement d’un tel audio prendrait plus d’espace de stockage.

Apple Musique : Apple a déclaré que les utilisateurs dotés du dernier système d’exploitation sur iPhone, iPad et Mac seraient en mesure de diffuser à la fois de l’audio standard sans perte ou de qualité CD et de l’audio haute résolution sans perte pour certaines pistes sur Apple Music. Ses fonctionnalités audio spatiales sont également en cours de lancement. Cependant, pour pouvoir diffuser de l’audio haute résolution sans perte, les utilisateurs auraient besoin d’un DAC externe. L’annonce a été faite par Cupertino lors de sa conférence mondiale des développeurs – WWDC 2021 – lundi, et la fonctionnalité est déployée immédiatement. Cependant, cela peut prendre un certain temps avant que tous les utilisateurs puissent accéder à cette fonctionnalité, car la mise à jour est côté serveur.

Expliquant ce qu’est l’audio haute résolution sans perte, Apple a déclaré : « La plupart des techniques de compression audio perdent une certaine quantité de données contenues dans le fichier source d’origine. La compression sans perte est une forme de compression qui préserve toutes les données d’origine.

Il faut noter que le streaming audio sans perte de haute qualité consommerait beaucoup plus de données et que le téléchargement d’un tel audio prendrait plus d’espace de stockage. Par défaut, l’option de diffusion en continu serait l’AAC standard, et les utilisateurs souhaitant écouter de l’audio haute résolution sans perte devraient modifier leur préférence dans les paramètres iOS en accédant à la section de l’application Musique, à la section Qualité audio et en activant le Option audio sans perte.

Au moment du lancement, plus de 2 chansons crore seraient disponibles dans les options audio sans perte standard et sans perte haute résolution. Notamment, Apple Music possède un catalogue de 7,5 crores de chansons et toutes seront disponibles en qualité audio haute résolution sans perte d’ici la fin de l’année.

À l’heure actuelle, cette fonctionnalité peut être utilisée sur les iPhones, iPads, Apple TV 4K et Mac, et dans les mises à jour logicielles ultérieures, HomePod et HomePod Mini bénéficieront également de cette prise en charge.

Il ne faut pas oublier que si les écouteurs AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats d’Apple offrent une excellente qualité audio, cela n’est vrai que pour l’audio AAC. Cela signifie qu’ils ne seraient pas en mesure de lire de l’audio haute résolution sans perte comme prévu et qu’ils préféreraient lire des pistes normales. Par conséquent, un DAC externe est recommandé.

Cependant, selon Apple, son audio sans perte standard est fourni à l’aide de son propre codec audio avancé ou AAC, conçu pour fournir les normes audio les plus élevées. En conséquence, Cupertino a maintenant déclaré que “la différence entre l’AAC et l’audio sans perte est pratiquement indiscernable”, malgré le fait qu’elle offre cette fonctionnalité à ses utilisateurs. Bien que cette fonctionnalité n’attire aucun coût supplémentaire au-dessus du prix d’abonnement pour Apple Music, il n’est pas clair quel serait exactement l’avantage que les utilisateurs obtiendraient s’ils ne pouvaient pas utiliser cette fonctionnalité via Bluetooth et auraient besoin d’un DAC externe pour cela. .

En dehors de cela, la radio de diffusion, la radio en direct et le contenu à la demande d’Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country, et les vidéos musicales ne seraient pas disponibles en haute résolution sans perte.

Pendant ce temps, Apple Music propose également des mixages immersifs alimentés par Dolby Atmos ou les pistes audio spatiales, bien qu’ils soient beaucoup moins nombreux que les pistes sans perte. Au moment du lancement, des milliers de pistes sont proposées avec un son spatialisé, et d’autres seront bientôt ajoutées, selon Cupertino.

