Apple Music pour Android se prépare à un streaming audio sans perte

Plus tôt ce mois-ci, nos collègues de . ont signalé qu’Apple Music gagnerait des options de streaming «HiFi», peut-être avec iOS 14.6. Aujourd’hui, nous constatons que l’application Apple Music pour Android travaille également à la diffusion audio sans perte.

Audio sans perte pour Apple Music

Dans l’état actuel des choses, l’application Apple Music ne propose que deux options de qualité: une pour une qualité supérieure et une pour une utilisation réduite des données. Ces options sont disponibles sous la forme d’une simple bascule, vous permettant généralement d’utiliser moins de données lors de la diffusion en continu sans Wi-Fi. Comme indiqué dans la version bêta d’iOS 14.6, Apple Music devrait prochainement bénéficier d’options de streaming Hi-Fi.

Avec Apple Music 3.6.0 Beta, déployé maintenant via le Google Play Store, nous avons trouvé des signes similaires d’options de streaming audio et de téléchargement de haute qualité sur Apple Music pour Android. Comme vous vous en doutez, Apple inclut un avertissement proéminent sur la quantité de données et de stockage utilisées par l’audio de haute qualité.

Les fichiers audio sans perte conservent chaque détail du fichier d’origine. L’activer consommera beaucoup plus de données.

Les fichiers audio sans perte utiliseront beaucoup plus d’espace sur votre appareil. 10 Go d’espace peuvent stocker environ: – 3000 chansons en haute qualité – 1000 chansons sans perte – 200 chansons avec haute résolution sans perte

Le streaming sans perte consommera beaucoup plus de données. Une chanson de 3 minutes sera d’environ: – 1,5 Mo avec un rendement élevé – 6 Mo avec une qualité élevée à 256 kbps – 36 Mo avec sans perte à 24 bits / 48 kHz – 145 Mo avec une haute résolution sans perte à 24 bits / 192 kHz La prise en charge varie et dépend de la disponibilité de la chanson, des conditions du réseau et de la capacité du haut-parleur ou du casque connecté.

Notamment, là où nos collègues de . ont vu des références à des choses comme «Dolby Atmos» et «Dolby Audio», l’application Android ne mentionne que l’audio sans perte, sans aucun signe d’intégration Dolby. Plus précisément, Apple Music pour Android est sur le point de proposer deux types de streaming / téléchargement audio haute fidélité, «Lossless» et «High-Res Lossless».

La plus grande différence entre les deux options est que la haute résolution sans perte offrira un son (jusqu’à) 192 kHz par rapport aux 48 kHz offerts en standard sans perte. Les deux formats utiliseront le codec ALAC sans perte d’Apple pour la musique, par rapport au codec AAC avec perte habituel qu’Apple Music utilise normalement pour compresser la musique.

Sans perte ALAC jusqu’à 24 bits / 48 kHz

Haute résolution sans perte ALAC jusqu’à 24 bits / 192 kHz

