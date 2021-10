Apple Music pour PS5 disponible maintenant, première expérience intégrée sur une console de jeu

Apple Music est disponible sur PlayStation 5 à partir d’aujourd’hui, offrant la première expérience ‌Apple Music‌ entièrement intégrée sur une console de jeu, a annoncé Sony.



La nouvelle survient après des semaines d’apparition intermittente de l’application ‌Apple Music‌ pour les utilisateurs de PS5 sans aucun mot officiel sur le développement d’Apple ou de Sony. ‌Apple Music‌ sur la PS5 permet aux abonnés de lire plus de 90 millions de chansons, ainsi qu’une multitude de listes de lecture et de stations de radio organisées directement depuis leur console. L’application prend également en charge la lecture de vidéos musicales dans des résolutions allant jusqu’à 4K.

‌Apple Music‌ permet aux utilisateurs d’écouter de différentes manières, y compris en arrière-plan ou pendant le jeu. Les vidéos musicales prennent également en charge la lecture continue lors de la navigation vers et depuis l’application ‌Apple Music‌.



En plus d’ouvrir l’application ‌Apple Music‌, les utilisateurs peuvent accéder à ‌Apple Music‌ pendant le jeu en appuyant sur le bouton PS de la manette sans fil DualSense pour accéder au Control Center et à la carte Music Function. La carte Music Function peut afficher des recommandations Apple Music‌ pour correspondre au jeu en cours de lecture, présenter des listes de lecture de la bibliothèque d’un utilisateur ou même offrir des options pour lire des listes de lecture ‌Apple Music‌ spécialement conçues pour les jeux.

Les utilisateurs de PS5 peuvent télécharger l’application ‌Apple Music‌ à partir de l’espace multimédia et doivent simplement suivre les instructions à l’écran pour lier leur compte ‌Apple Music‌. Le processus consiste soit à numériser un code QR à partir d’un appareil Apple, soit à saisir manuellement les informations d’identification Apple. Apple a également mis à jour aujourd’hui son document d’assistance pour Apple Music sur les téléviseurs intelligents afin d’inclure les consoles de jeux.

Plus de 250 nouvelles listes de lecture Apple Music d’humeur et d’activité sont désormais déployées

Suite à l’annonce du plan Apple Music Voice plus tôt ce mois-ci, Apple propose désormais aux utilisateurs plus de 250 nouvelles listes de lecture Apple Music basées sur l’activité et l’humeur. Lors de son événement « Unleashed » plus tôt ce mois-ci, qui a également vu le lancement de nouveaux modèles AirPods et MacBook Pro, Apple a annoncé qu’Apple Music gagnait des centaines de nouvelles listes de lecture basées sur des humeurs et des activités à…

Apple Music obtient un nouveau « plan vocal » pour 4,99 $/mois

Apple a dévoilé aujourd’hui un nouveau niveau d’abonnement pour Apple Music, appelé « Voice Plan » et au prix de 4,99 $/mois. Ce plan a été conçu autour de la puissance de Siri et offre aux abonnés un accès au catalogue du service de 90 millions de chansons uniquement via Siri, d’où son nom. Cela signifie que les utilisateurs de ce niveau ne peuvent accéder et lire des chansons, des listes de lecture et des albums dans Apple Music que via leur…

Apple lance « Cette semaine sur Apple Music » avec des faits saillants hebdomadaires

Apple a présenté aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité Apple Music appelée This Week on Apple Music, qui est conçue pour fournir une ventilation des cinq plus grandes choses qui se produisent chaque semaine sur Apple Music. Apple dit qu’il fournira des histoires mises en évidence avec des suggestions d’albums, des listes de lecture, des vidéos, des épisodes de radio, des interviews, etc. Les recommandations d’aujourd’hui incluent le BTS: Butter Dance Party…

Apple Music TV s’étend au Royaume-Uni et au Canada

Après son lancement en octobre de l’année dernière, Apple Music TV s’est aujourd’hui étendu au Royaume-Uni et au Canada (via .). Apple Music TV propose un flux en direct constant de vidéos musicales, d’émissions en direct et d’événements actuellement populaires qui se déroulent 24 heures par jour. Chaque vendredi, Apple Music TV lance de nouvelles vidéos et il y a des apparitions d’animateurs de radio ‌Apple Music‌ 1 avec des interviews et plus encore. Les…

Une toute nouvelle application Apple Music à venir l’année prochaine

Apple prévoit de lancer l’année prochaine une toute nouvelle application Apple Music dédiée à la musique classique, suite à l’acquisition du service de musique classique « Primephonic ». Plus tôt cette année, Apple a annoncé avoir acheté le service de streaming de musique classique Primephonic et l’intégrerait dans Apple Music. Primephonic a offert une « expérience d’écoute exceptionnelle » avec recherche et…

La liste de lecture Apple Music ‘Replay 2021’ est maintenant disponible

Les abonnés Apple Music peuvent désormais écouter leur playlist « Replay 2021 » dès aujourd’hui. Cette liste de lecture classe toute la musique que vous avez écoutée sur Apple Music de 1 à 100, avec vos chansons les plus diffusées en haut de la liste. Tout comme la liste de lecture Replay de l’année dernière, Replay 2021 sera mis à jour chaque semaine le dimanche, changeant constamment à mesure que vous écoutez plus de chansons sur Apple Music. Par le…

Apple Music célèbre sa fierté avec du nouveau contenu tous les dimanches de juin

Apple Music célèbre cette année la fierté avec un nouvel espace conçu pour mettre en valeur la communauté LGBTQ+ en juin et toute l’année. Pour le mois de la fierté, Apple prévoit de publier chaque dimanche un nouveau contenu axé sur l’égalité, la résilience et la communauté. Le contenu comprendra Pride Talks, qui sont de courtes vidéos originales qui incluent des conversations avec Rob Halford (Judas Priest), Ben Platt,…

Les artistes Apple Music peuvent désormais partager des jalons avec leurs fans

Apple a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité Apple Music for Artists appelée Shareable Milestones, conçue pour permettre aux artistes Apple Music de partager les étapes clés et les succès avec leurs fans sur les réseaux sociaux. La fonctionnalité Apple Music for Artists génère des jalons automatiques pour les artistes de toutes tailles, que les artistes peuvent mettre en évidence sur les réseaux de médias sociaux. Les jalons comprennent de nouveaux sommets et…

Déploiement d’Apple Music Spatial Audio et de la qualité sans perte en Inde

Apple Music Spatial Audio avec Dolby Atmos et Apple Music Lossless est désormais déployé auprès des abonnés Apple Music en Inde, sur la base de rapports circulant sur Twitter. Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Music ont commencé à être déployées auprès des clients d’autres pays début juin, mais Apple a retardé le lancement en Inde. Depuis juin, le site Web d’Apple Music en Inde a un label « à venir », et il…

Apple Music Teaser : « Préparez-vous, la musique est sur le point de changer pour toujours »

L’onglet Parcourir de l’application Musique sur les plates-formes d’Apple a commencé à afficher un teaser important faisant allusion à une annonce majeure à venir pour Apple Music. Sous le titre « Bientôt », le titre dit « Préparez-vous, la musique est sur le point de changer pour toujours ». Une « Tune-In Video » d’accompagnement montre simplement un logo Apple Music animé. Des rumeurs ont indiqué qu’Apple se prépare à lancer un…